Šokantne vijesti o Realu kasno večeras stigle iz Španjolske: 'To je rat bandi, igrači su jedni protiv drugih'

Španjolski mediji pišu da problem više nije samo loš rezultat ni nezadovoljstvo dijela igrača. Prema njihovim informacijama, unutar momčadi stvorili su se klanovi, odnosi su ozbiljno narušeni, a atmosfera je toliko loša da se u Madridu već govori o velikoj čistki.

Najdramatičnije tvrdnje objavio je kasno večeras Cope, koji navodi da je situacija u svlačionici Reala izmaknula kontroli.

'Igrači su jedni protiv drugih'

'Postoji ogroman rat u svlačionici Real Madrida', navodi Cope, pa dodaje:

'Naši izvori kažu da je to doslovno rat bandi. Igrači su jedni protiv drugih, imaju svoje grupe i druge grupe apsolutno ne podnose.'

Prema istom izvoru, u momčadi više nema stvarnog zajedništva.

'U svlačionici vlada nezapamćen raspad sustava. Nikakvog jedinstva nema u ovoj momčadi', navodi se.

Slične informacije donose i drugi španjolski mediji. AS piše kako izvori iz Valdebebasa tvrde da su rasprave i sukobi među igračima bili česti tijekom cijele sezone.

Sukobi i s trenerom

Marca pak tvrdi da se niz igrača sukobio i s trenerom Alvarom Arbeloom. Prema njihovim informacijama, prvi koji je otvoreno ušao u konflikt s njim bio je Eduardo Camavinga, kojem se nije svidjelo što ga je trener zamijenio u jednoj od prvih utakmica na klupi Reala.

'Taj sukob bio je samo početak tenzija između njih dvojice. Njihov odnos je hladan', navodi Marca.

No Camavinga navodno nije jedini. Španjolci pišu da su nezadovoljstvo prema Arbeloi pokazali i Dani Carvajal, Alvaro Carreras, David Alaba, Raul Asencio i Dani Ceballos.

Razlog je, prema tim tvrdnjama, uglavnom minutaža. Dio igrača nije prihvaćao ulogu na klupi, a nezadovoljstvo se s vremenom pretvorilo u otvoreni otpor prema treneru.

Perez sprema veliku čistku?

U Madridu se sada sve glasnije najavljuju drastične promjene. Florentino Perez navodno je spreman presjeći situaciju i tijekom ljeta napraviti ozbiljan rez u svlačionici.

Španjolski mediji tvrde da bi dio igrača mogao napustiti klub, a odlazak se spominje i za Arbelou. Kao mogući nasljednik navodi se Jose Mourinho, trener koji je već vodio Real i koji bi, prema tim informacijama, trebao dobiti zadatak ponovno uspostaviti red u svlačionici.

Tko god preuzme momčad, čeka ga ogroman posao. Real više ne mora popravljati samo igru i rezultate, nego i odnose u svlačionici koja je, prema španjolskim tvrdnjama, potpuno izgubila jedinstvo.