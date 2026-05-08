Pogledajte kako je Đoković čestitao Hrvatu nakon neočekivanog poraza: 'Bravo mali'

U drugom kolu Mastersa u Rimu, Prižmić je nakon tri seta svladao najuspješnijeg tenisača u povijesti Novaka Đokovića. Konačan rezultat bio je 2:6, 6:2, 6:4 u korist hrvatskog tenisača.

Ništa u prvom setu nije sugeriralo da bismo mogli vidjeti senzaciju. Đoković je za nešto više od 40 minuta sa sigurnih 6:2 odveo set na svoju stranu. No, u nastavku se Prižmić oslobodio početne treme i zaigrao puno bolje. S druge strane, na Đokoviću se vidjelo da nije u ritmu nakon što zbog ozljede nije nastupao gotovo dva mjeseca.

Prižmić je sjajnom igrom sa 6:2 vratio meč na početak. Nakon drugog seta Đoković je otišao u svlačionicu, ali nije puno pomoglo. U petom gemu trećeg seta, hrvatski tenisač dolazi do ključnog breaka. Dino se nije prepao velike prilike, već je mirno odservirao do kraja za pobjedu karijere.

Nakon neočekivanog poraza, Đoković je još jednom pokazao svoju sportsku veličinu. Srpski tenisač je na mreži srdačno čestitao Prižmiću, a s usana se dalo iščitati 'Bravo mali'. Kako je to izgledalo pogledajte OVDJE.