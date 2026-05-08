Potpuni šok za Đokovića: Prižmić pobjedom ispisao povijest

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
Novak Đoković iznenađujuće je završio nastup na Mastersu u Rimu već u drugom kolu. Bolji od njega bio je 20-godišnji hrvatski tenisač Dino Prižmić, koji je slavio s 2:1 u setovima i upisao jednu od najvećih pobjeda karijere.
Srpski tenisač Novak Đoković nije uspio uhvatiti željeni ritam uoči Roland Garrosa, drugog Grand Slam turnira sezone. Iako je nakon osvojenog prvog seta djelovao sigurno i imao kontrolu nad mečem, u nastavku je uslijedio pad u njegovoj igri.
Prižmić je, s druge strane, kako je susret odmicao igrao sve hrabrije, opuštenije i samouvjerenije. Mladi hrvatski tenisač iskoristio je priliku, okrenuo meč u svoju korist i priredio veliko iznenađenje na rimskoj zemlji.
Posebno je zanimljiv podatak da Đoković do ovog meča nikada u karijeri nije izgubio od hrvatskog tenisača na zemlji. Protiv igrača iz Hrvatske na toj je podlozi imao savršen omjer 8-0, no Prižmić je prekinuo taj niz i ostvario pobjedu koja će se dugo pamtiti.