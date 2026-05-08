Potpuni šok za Đokovića: Prižmić pobjedom ispisao povijest

Srpski tenisač Novak Đoković nije uspio uhvatiti željeni ritam uoči Roland Garrosa, drugog Grand Slam turnira sezone. Iako je nakon osvojenog prvog seta djelovao sigurno i imao kontrolu nad mečem, u nastavku je uslijedio pad u njegovoj igri.

Prižmić je, s druge strane, kako je susret odmicao igrao sve hrabrije, opuštenije i samouvjerenije. Mladi hrvatski tenisač iskoristio je priliku, okrenuo meč u svoju korist i priredio veliko iznenađenje na rimskoj zemlji.



Posebno je zanimljiv podatak da Đoković do ovog meča nikada u karijeri nije izgubio od hrvatskog tenisača na zemlji. Protiv igrača iz Hrvatske na toj je podlozi imao savršen omjer 8-0, no Prižmić je prekinuo taj niz i ostvario pobjedu koja će se dugo pamtiti.