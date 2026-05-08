BORBA ZA PREMIER LIGU

Jakirović remizirao u prvoj utakmici playoffa: Odluka o finalu za tri dana

N.M.

08.05.2026 u 22:52

Sergej Jakirović
Sergej Jakirović Izvor: Profimedia / Autor: Matt Wilkinson/Focus Images Ltd / Shutterstock Editorial / Profimedia
Petak navečer bio je rezerviran za prvu utakmicu polufinala playoffa Championshipa između Hull Cityja i Milwalla.

Momčad Sergeja Jakirovića i Milwall nisu u prvoj utakmici polufinala pružile nogomet koji ćemo dugo pamtiti. Utakmica nije imala previše prilika te neutralni gledatelji nisu mogli uživati.

Milwall je od prve minute zagospodario posjedom, ali to nije davalo previše uspjeha. Hull City je mirno čekao svoju priliku i dočekao ju je u 70. minuti. Tada je Oliver McBurnie ostao nečuvan u kaznenom prostoru, ali je glavom pucao pored gola.

S druge strane je Femi Azeez zabio u 88. minuti, ali sudac Gavin Ward nije priznao pogodak zbog očitog povlačenja i prekršaja u napadu koji je prethodio.

Ostalo je tako 0:0, a odluka o putniku u finale koje se igra u Wembleyju past će za tri dana. Tada će Milwall u Londonu na mitskom The Denu dočekati Hull. U drugom polufinalu sastaju se Southampton i Middlesbrough. Prva utakmica tog dvomeča na rasporedu je 9. svibnja od 13:30.

