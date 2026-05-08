Pogledajte kako je Đoković izgubio živce u završnici meča s Prižmićem

U vrlo napetom dvoboju Prižmić je pokazao iznimnu mirnoću i borbenost te na kraju iznenađujuće svladao srpskog tenisača s 2-1 u setovima. Đoković je tijekom meča često djelovao nervozno, a napetost je posebno došla do izražaja u završnici susreta.

Đoković izgubio živce u ključnom trenutku

Neposredno prije nego što je Prižmić trebao servirati za pobjedu, Đoković se okrenuo prema svom timu i glasno reagirao na talijanskom jeziku. Povikao je: 'Acqua', odnosno 'voda', jasno dajući do znanja da traži bocu vode. Situaciju pogledajte OVDJE.

Želja mu je ispunjena nekoliko trenutaka kasnije, kada mu je sakupljač loptica donio bocu. No taj detalj samo je dodatno pokazao koliko je Đoković bio pod pritiskom u završnici meča u kojem je Prižmić ostvario veliku pobjedu.