Srpski mediji u šoku nakon poraza Đokovića od Prižmića: 'Povijesni potop, nije pobijedio sebe'

U drugom kolu Mastersa u Rimu, Prižmić je nakon tri seta svladao najuspješnijeg tenisača u povijesti Novaka Đokovića . Konačan rezultat bio je 2:6, 6:2, 6:4 u korist hrvatskog tenisača.

Srpski mediji nisu dobro doživjeli posrtaj svog tenisača. Najblaži je bio Informer koji je napisao 'Kraj za Novaka u Rimu: Đoković izgubio od 79. tenisača svijeta'.

Blic i Kurir su bili puno oštriji. Blic je napisao 'Đokovićev najteži poraz u Rimu: Novak se nije mogao izboriti sa samim soboom', dok je Kurir napisao 'Novakov povijesni potop'