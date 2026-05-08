Srpski mediji u šoku nakon poraza Đokovića od Prižmića: 'Povijesni potop, nije pobijedio sebe'

08.05.2026 u 20:39

Izvor: EPA / Autor: JOHN G. MABANGLO / EPA
Mladi hrvatski tenisač Dino Prižmić ostvario je pobjedu karijere.

U drugom kolu Mastersa u Rimu, Prižmić je nakon tri seta svladao najuspješnijeg tenisača u povijesti Novaka Đokovića. Konačan rezultat bio je 2:6, 6:2, 6:4 u korist hrvatskog tenisača.

Srpski mediji nisu dobro doživjeli posrtaj svog tenisača. Najblaži je bio Informer koji je napisao 'Kraj za Novaka u Rimu: Đoković izgubio od 79. tenisača svijeta'.

Blic i Kurir su bili puno oštriji. Blic je napisao 'Đokovićev najteži poraz u Rimu: Novak se nije mogao izboriti sa samim soboom', dok je Kurir napisao 'Novakov povijesni potop'

