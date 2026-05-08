Evo koliko je sjajni Prižmić zaradio pobjedom protiv Đokovića

U drugom kolu Mastersa u Rimu, Prižmić je nakon tri seta svladao najuspješnijeg tenisača u povijesti Novaka Đokovića. Konačan rezultat bio je 2:6, 6:2, 6:4 u korist hrvatskog tenisača.

Nakon što se riješio treme koja je bila prisutna u prvom setu, Prižmić je odigrao sjajan meč i stigao do velike pobjede. Na Đokoviću se vidjelo da je van ritma nakon što je propustio dva mjeseca zbog ozljede, ali to ništa ne umanjuje od sjajne pobjede hrvatskog tenisača.

Ovom pobjedom Prižmić je ušao u treće kolo čime je zaradio minimalno 50 bodova za ATP listu. Uz to, hrvatski tenisač dobit će minimalno 54 tisuće eura kolika je nagrada namijenjena tenisačima koji izgube u trećem kolu. U idućem kolu Prižmić će igrati protiv boljeg iz susreta Humberta i Koprive gdje može dodatno poboljšati sjajan uspjeh, ali i zaradu.