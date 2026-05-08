Nevjerojatni Dino Prižmić preokretom svladao Đokovića

U drugom kolu Mastersa u Rimu, Prižmić je nakon tri seta svladao najuspješnijeg tenisača u povijesti Novaka Đokovića. Konačan rezultat bio je 2:6, 6:2, 6:4 u korist hrvatskog tenisača.

Ništa u prvom setu nije sugeriralo da bismo mogli vidjeti senzaciju. Đoković je za nešto više od 40 minuta sa sigurnih 6:2 odveo set na svoju stranu.

No, u nastavku se Prižmić oslobodio početne treme i zaigrao puno bolje. S druge strane, na Đokoviću se vidjelo da nije u ritmu nakon što zbog ozljede nije nastupao gotovo dva mjeseca.

Prižmić je sjajnom igrom sa 6:2 vratio meč na početak. Nakon drugog seta Đoković je otišao u svlačionicu, ali nije puno pomoglo. U petom gemu trećeg seta, hrvatski tenisač dolazi do ključnog breaka.

Dino se nije prepao velike prilike, već je mirno odservirao do kraja za pobjedu karijere. U idućem kolu Prižmić će igrati protiv boljeg iz susreta Humberta i Koprive.