SJAJNA FORMA

Budimir nastavio sjajnu seriju i prestigao Yamala: Pogledajte novi gol sjajnog Hrvata

N.M.

08.05.2026 u 21:37

Ante Budimir
Ante Budimir Izvor: EPA / Autor: Jesus Diges
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Osasuna Ante Budimira gostuje kod pretposljednjeg Levantea u 35. kolu španjolske La Lige i već u samom otvaranju stigla je do velike prednosti.

Gosti su poveli nakon samo tri minute, i to uz veliku pomoć Jeremyja Toljana, braniča Levantea hrvatskih korijena. Toljan je pokušao očistiti ubačaj Osasunina napadača, ali je potpuno pogrešno procijenio let lopte te je nespretno poslao u vlastitu mrežu. Bio je to autogol kakav bi potpisali i mnogi napadači - Osasuna je tako vrlo rano povela 1:0.

Toljan je rođen u Stuttgartu, no preko majke ima hrvatske korijene i svojedobno je mogao igrati za Vatrene. Ipak, odlučio je nastupati za Njemačku, s kojom je najveći reprezentativni uspjeh ostvario osvajanjem srebrne medalje na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru.

Samo osam minuta nakon Toljanova autogola, u strijelce se upisao i Ante Budimir. Hrvatski napadač odlično je reagirao nakon sjajne lopte koju mu je poslao Abel Bretones te je desnom nogom mirno pospremio loptu u praznu mrežu za 2:0 Osasune. Pogodak pogledajte OVDJE.

Budimiru je to čak 17. pogodak u ovoj sezoni španjolske La Lige. Time se osamostalio na trećem mjestu ljestvice strijelaca ispred Laminea Yamala koji ima 16. Ispred su samo Mbappe s 24 gola i Muriqi s 21.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
BORBA ZA PREMIER LIGU

BORBA ZA PREMIER LIGU

Jakirović remizirao u prvoj utakmici playoffa: Odluka o finalu za tri dana
POTEZ VELIKANA

POTEZ VELIKANA

Prižmić srušio Đokovića u Rimu pa mu na kameri napisao poruku koja će se pamtiti
SJAJNA FORMA

SJAJNA FORMA

Budimir nastavio sjajnu seriju i prestigao Yamala: Pogledajte novi gol sjajnog Hrvata

najpopularnije

Još vijesti