Budimir nastavio sjajnu seriju i prestigao Yamala: Pogledajte novi gol sjajnog Hrvata

Gosti su poveli nakon samo tri minute, i to uz veliku pomoć Jeremyja Toljana, braniča Levantea hrvatskih korijena. Toljan je pokušao očistiti ubačaj Osasunina napadača, ali je potpuno pogrešno procijenio let lopte te je nespretno poslao u vlastitu mrežu. Bio je to autogol kakav bi potpisali i mnogi napadači - Osasuna je tako vrlo rano povela 1:0.

Toljan je rođen u Stuttgartu, no preko majke ima hrvatske korijene i svojedobno je mogao igrati za Vatrene. Ipak, odlučio je nastupati za Njemačku, s kojom je najveći reprezentativni uspjeh ostvario osvajanjem srebrne medalje na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru.

Samo osam minuta nakon Toljanova autogola, u strijelce se upisao i Ante Budimir. Hrvatski napadač odlično je reagirao nakon sjajne lopte koju mu je poslao Abel Bretones te je desnom nogom mirno pospremio loptu u praznu mrežu za 2:0 Osasune. Pogodak pogledajte OVDJE.

Budimiru je to čak 17. pogodak u ovoj sezoni španjolske La Lige. Time se osamostalio na trećem mjestu ljestvice strijelaca ispred Laminea Yamala koji ima 16. Ispred su samo Mbappe s 24 gola i Muriqi s 21.