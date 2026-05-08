Pogledajte situaciju zbog koje su Riječani poludjeli: Tražili su penal

34. kolo SuperSport HNL-a od 20 sati na Rujevici otvaraju Rijeka i Vukovar
Nakon prvih 45 minuta Rijeka vodi 1:0 pogotkom Daniela Adu-Adjeija. Engleskom napadaču je to čak treći pogodak u posljednje dvije utakmice.
Osim pogotka, u prvom dijelu smo vidjeli i jednu spornu situaciju. Ona se dogodila u 36. minuti kada je Ante Oreč pao u kaznenom prostoru Vukovara.
Igrači i klupa Rijeke su protestirali i tražili kazneni udarac, ali se sudac Ante Čulina nije oglasio. Situaciju je provjeravala i VAR soba u kojoj sjede Ivan Vučković i Ante Čuljak, no epilog je bio isti. Spornu situaciju pogledajte u nastavku.
