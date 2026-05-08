VELIKA PRILIKA

Ako Štimac osvoji Kup BiH mogao bi dobiti nevjerojatan dar iz UEFA-e

N.M.

08.05.2026 u 18:53

Igor Štimac Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanovic/PIXSELL
Velež i Zrinjski u finalu Kupa Bosne i Hercegovine ne bore se samo za važan trofej i gradsku prevlast u Mostaru, nego možda i za iznimno vrijednu europsku privilegiju.

Prema uobičajenom rasporedu, osvajač Kupa BiH natjecanje u Konferencijskoj ligi počinje od drugog pretkola. To znači da do glavne faze mora proći tri kvalifikacijske prepreke - drugo pretkolo, treće pretkolo i play-off.

No ove sezone postoji scenarij koji bi pobjedniku Kupa BiH znatno olakšao posao. Ako se poklope određeni rezultati, Velež ili Zrinjski mogli bi preskočiti drugo i treće pretkolo te izravno zaigrati u play-offu Konferencijske lige. U tom slučaju za plasman u glavnu fazu bilo bi dovoljno izbaciti samo jednog suparnika.

Sve ovisi o Freiburgu

Da bi se takav rasplet dogodio, Freiburg mora osvojiti Europsku ligu, u čijem je finalu protiv Aston Ville, te istodobno završiti Bundesligu na sedmom mjestu, na kojem se trenutačno nalazi.

Sedma pozicija u njemačkom prvenstvu vodi u Konferencijsku ligu, a ako bi Freiburg kao osvajač Europske lige izborio jače europsko natjecanje, otvorilo bi se jedno mjesto u play-offu Konferencijske lige. Prema koeficijentu, taj bi skok mogao pripasti upravo osvajaču Kupa BiH.

Drugim riječima, Velež i Zrinjski imaju itekako dobar razlog pratiti rasplet finala Europske lige i završnicu Bundeslige. Njihov europski put mogao bi preko noći postati znatno kraći.

Podsjetimo, Zrinjski kojeg vodi Igor Štimac je u prvoj utakmici finala Kupa BiH na svom terenu pobijedio Velež 1:0, a uzvrat je na rasporedu iduće srijede na stadionu Rođeni.

