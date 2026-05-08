Perez odlučio o novom treneru Reala: 'Stiže jedini čovjek koji može ukrotiti bahate zvijezde'

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
Predsjednik Real Madrida Florentino Perez već je prelomio oko najvažnijeg pitanja za novu sezonu - izbora trenera koji će preuzeti Real Madrid
Nakon razočaravajuće sezone bez trofeja jasno je da Alvaro Arbeloa neće ostati na klupi Kraljevskog kluba, a u Madridu se tražio trener koji može preuzeti svlačionicu prepunu bahatih zvijezda, te svojim autoritetom ponovno uspostaviti red.
A sad je, barem tako tvrde španjolski mediji bliski Real Madridu, sve jasno - Jose Mourinho je jedino pravo rješenje na koje Perez računa!
Portugalski trener već se danima sve glasnije povezuje s povratkom na Santiago Bernabeu, a u Madridu očito vjeruju da je upravo on čovjek koji može ukrotiti razmažene i bahate zvijezde te ponovno natjerati momčad da funkcionira kao ozbiljan stroj. Neki su za, neki protiv, ali Florentino Perez je odlučio i baš zato sve vodi prema tome da će Mourinho voditi Real sljedeće sezone.
Njegovo ime nosi težinu kakvu u ovom trenutku može izazvati tek još Zinedine Zidane, no Zidane nikada nije bio stvarna opcija jer čeka reprezentaciju Francuske nakon Svjetskog prvenstva. Zato je Mourinho ostao kao najzvučnije, ali i najrealnije ime.
Posebno je važno to što Jose Mourinho navodno ima veliku želju vratiti se u Real Madrid. Prvi mandat nije završio onako kako je želio i svjestan je da mu se sada otvorila neočekivana prilika da se vrati u klub s kojim ima nedovršenu priču.
Dodatnu težinu cijeloj priči dali su i navodi španjolske Marce te Fabrizija Romana, koji tvrde da su pregovori u tijeku i da je Portugalac sve bliže povratku.
'Real Madrid je započeo pregovore s Joséom Mourinhom, a izravni kontakti su u tijeku. Benfica želi da 'Mou' ostane pod svaku cijenu, ali je svjesna da su pregovori s Realom u tijeku. Odluka hoće li se vratiti u Madrid je na Florentinu Perezu', napisao je Romano.
Sličan ton ima i Marca, koja dodatno naglašava zašto je Mourinho sada iskočio ispred ostalih kandidata.
'Događaji posljednjih dana naglo su vagu nagnuli na Mourinhovu stranu. Portugalac bi došao s bogatim iskustvom u rješavanju delikatnih situacija tijekom svoje duge karijere. Trenutna klima visoke napetosti unutar momčadi jača argumente za one koji podržavaju angažiranje portugalskog trenera, koji također ima prednost svojeg insajderskog poznavanja kluba', piše Marca.
Upravo taj dio možda najbolje objašnjava zašto Perez gleda baš prema Mourinhu. Realu ne treba samo trener. Treba mu figura autoriteta, netko tko će bez zadrške povući granicu i vratiti disciplinu u svlačionicu.
Spominjala su se i druga imena, poput Jürgena Kloppa i Mauricija Pochettina, kojeg Perez navodno iznimno cijeni, no čini se da niti jedan od njih ne nosi ono što Mourinho nosi - snažan karakter, odnos s predsjednikom i sposobnost da bez kompromisa uvede red tamo gdje ga više nema.
Jose Mourinho je u prvom mandatu na klupi Reala proveo tri godine, vodio klub u 178 utakmica i osvojio naslov prvaka Španjolske, Kup kralja i španjolski Superkup. Upravo zato njegov mogući povratak ne bi bio samo nostalgična priča, nego pokušaj da se klub vrati osnovama - redu, hijerarhiji i autoritetu. U Madridu očito vjeruju da je baš on jedini koji to sada može napraviti.