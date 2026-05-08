Perez odlučio o novom treneru Reala: 'Stiže jedini čovjek koji može ukrotiti bahate zvijezde'

Nakon razočaravajuće sezone bez trofeja jasno je da Alvaro Arbeloa neće ostati na klupi Kraljevskog kluba, a u Madridu se tražio trener koji može preuzeti svlačionicu prepunu bahatih zvijezda, te svojim autoritetom ponovno uspostaviti red.

A sad je, barem tako tvrde španjolski mediji bliski Real Madridu, sve jasno - Jose Mourinho je jedino pravo rješenje na koje Perez računa!

Portugalski trener već se danima sve glasnije povezuje s povratkom na Santiago Bernabeu, a u Madridu očito vjeruju da je upravo on čovjek koji može ukrotiti razmažene i bahate zvijezde te ponovno natjerati momčad da funkcionira kao ozbiljan stroj. Neki su za, neki protiv, ali Florentino Perez je odlučio i baš zato sve vodi prema tome da će Mourinho voditi Real sljedeće sezone.

Njegovo ime nosi težinu kakvu u ovom trenutku može izazvati tek još Zinedine Zidane, no Zidane nikada nije bio stvarna opcija jer čeka reprezentaciju Francuske nakon Svjetskog prvenstva. Zato je Mourinho ostao kao najzvučnije, ali i najrealnije ime.

Posebno je važno to što Jose Mourinho navodno ima veliku želju vratiti se u Real Madrid. Prvi mandat nije završio onako kako je želio i svjestan je da mu se sada otvorila neočekivana prilika da se vrati u klub s kojim ima nedovršenu priču.

Dodatnu težinu cijeloj priči dali su i navodi španjolske Marce te Fabrizija Romana, koji tvrde da su pregovori u tijeku i da je Portugalac sve bliže povratku.

'Real Madrid je započeo pregovore s Joséom Mourinhom, a izravni kontakti su u tijeku. Benfica želi da 'Mou' ostane pod svaku cijenu, ali je svjesna da su pregovori s Realom u tijeku. Odluka hoće li se vratiti u Madrid je na Florentinu Perezu', napisao je Romano.