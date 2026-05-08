Rudeš nastavlja marširati prema SHNL-u: Pogledajte golove u pobjedi protiv Karlovca

U prvoj utakmici 30. kola SuperSport 1. NL Rudeš je na gostovanju s 3:0 svladao Karlovac.
Tom pobjedom Rudeš je napravio veliki korak prema povratku u najviši rang hrvatskog nogometa. Trenutačno su na prvom mjestu s 59 bodova što je pet, odnosno osam više uz utakmicu više od prvih pratitelja Sesveta i Dugopolja.
U današnjem susretu Rudeš je od prve sekunde bio puno bolja momčad. Karlovac je svoju priliku čekao u duplom bloku s malo ambicija prema naprijed što mu se nije isplatilo.
Bolju igru Rudeš je naplatio u 22. minuti. Tada je na asistenciju Duje Korača s ruba kaznenog prostora pogodio Merlin Hadzi. Golu je pomogla i nešto slabija reakcija vratara Karlovca Domagoja Ivana Marića.
Potvrda pobjede stigla je u nastavku. U 47. minuti je zabio bivši igrač Osijeka Karlo Kamenar za rutinsko slavlje momčadi sa zapada Zagreba. Konačnih 3:0 je u nadoknadi nakon jednog bizarnog pogotka postavio Allyson.
U posljednja tri kola, Rudeš čekaju dvoboji s preostale tri najbolje momčadi lige. Prvo će na svom terenu Rudeš dočekati Cibaliju, nakon čega slijedi gostovanje u Dugopolju i domaći sraz sa Sesvetama.
Karlovac pak neće imati tako zanimljiv kraj sezone. Momci Igora Pamića u posljednja tri kola igraju za prestiž jer ne mogu ispasti iz lige, a mjesta koja vode u viši rang su daleko.