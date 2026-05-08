Rudeš nastavlja marširati prema SHNL-u: Pogledajte golove u pobjedi protiv Karlovca

N.M.

08.05.2026 u 19:58

NK Rudeš
Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
U prvoj utakmici 30. kola SuperSport 1. NL Rudeš je na gostovanju s 3:0 svladao Karlovac.

Tom pobjedom Rudeš je napravio veliki korak prema povratku u najviši rang hrvatskog nogometa. Trenutačno su na prvom mjestu s 59 bodova što je pet, odnosno osam više uz utakmicu više od prvih pratitelja Sesveta i Dugopolja.

U današnjem susretu Rudeš je od prve sekunde bio puno bolja momčad. Karlovac je svoju priliku čekao u duplom bloku s malo ambicija prema naprijed što mu se nije isplatilo.

Bolju igru Rudeš je naplatio u 22. minuti. Tada je na asistenciju Duje Korača s ruba kaznenog prostora pogodio Merlin Hadzi. Golu je pomogla i nešto slabija reakcija vratara Karlovca Domagoja Ivana Marića.

Potvrda pobjede stigla je u nastavku. U 47. minuti je zabio bivši igrač Osijeka Karlo Kamenar za rutinsko slavlje momčadi sa zapada Zagreba. Konačnih 3:0 je u nadoknadi nakon jednog bizarnog pogotka postavio Allyson.

Karlovac - Rudeš (30. kolo SuperSport 1. NL 0:3, sažetak) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

U posljednja tri kola, Rudeš čekaju dvoboji s preostale tri najbolje momčadi lige. Prvo će na svom terenu Rudeš dočekati Cibaliju, nakon čega slijedi gostovanje u Dugopolju i domaći sraz sa Sesvetama.

Karlovac pak neće imati tako zanimljiv kraj sezone. Momci Igora Pamića u posljednja tri kola igraju za prestiž jer ne mogu ispasti iz lige, a mjesta koja vode u viši rang su daleko.

Nevjerojatni Dino Prižmić preokretom svladao Đokovića
Pogledajte kako je Đoković čestitao Hrvatu nakon neočekivanog poraza: 'Bravo mali'
Srpski mediji u šoku nakon poraza Đokovića od Prižmića: 'Povijesni potop, nije pobijedio sebe'

