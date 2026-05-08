Rudeš nastavlja marširati prema SHNL-u: Pogledajte golove u pobjedi protiv Karlovca

Tom pobjedom Rudeš je napravio veliki korak prema povratku u najviši rang hrvatskog nogometa. Trenutačno su na prvom mjestu s 59 bodova što je pet, odnosno osam više uz utakmicu više od prvih pratitelja Sesveta i Dugopolja.

U današnjem susretu Rudeš je od prve sekunde bio puno bolja momčad. Karlovac je svoju priliku čekao u duplom bloku s malo ambicija prema naprijed što mu se nije isplatilo.

Bolju igru Rudeš je naplatio u 22. minuti. Tada je na asistenciju Duje Korača s ruba kaznenog prostora pogodio Merlin Hadzi. Golu je pomogla i nešto slabija reakcija vratara Karlovca Domagoja Ivana Marića.

Potvrda pobjede stigla je u nastavku. U 47. minuti je zabio bivši igrač Osijeka Karlo Kamenar za rutinsko slavlje momčadi sa zapada Zagreba. Konačnih 3:0 je u nadoknadi nakon jednog bizarnog pogotka postavio Allyson.