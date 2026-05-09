NIGERIJAC JUNAK

Ludnica! Turska dobila prvaka u velikom preokretu, odlučujući gol pao u 88. minuti

A.H./Hina

09.05.2026 u 22:42

Galatasaray Izvor: EPA / Autor: TOLGA BOZOGLU/EPA
Nogometaši Galatasarayja 27. su put u povijesti postali prvaci turske Superlige, a ujedno su četvrti put u nizu proslavili naslov prvaka svoje zemlje.

Matematički je novi naslov Galatasaray potvrdio ove subote kada je u pretposljednjem, 33. kolu, na domaćem terenu pobijedio Antalyaspor s 4:2. Mučio se Galatasaray ove subote jer je gubio 0:1 i 1:2, a neodlučenih 2:2 je bilo do 88. minute.

Galatasaray kolo prije kraja ima četiri boda prednosti u odnosu na Fenerbahce koji je time četvrti put u nizu završio prvenstvo na drugom mjestu. Fenerbahce je i dalje rekorder po broju naslova, ima ih 28 povijesti. Treći je na toj ljestvici Besiktas s 21 naslovom prvaka.

Kolo prije kraja treći Trabzonspor ima 69 bodova, dok četvrti Besiktas ima 59. Poznata su i dva od tri kluba koja će ispasti, a to su Karagumruk i Kayserispor.

Dikmen je bio dvostruki strijelac za Antalyaspor na gostovanju kod Galatasarayja, u nadoknadi prvog dijela i u 62. minuti. Na 1:1 je izjednačio Lemina u 56., a na 2:2 Osimhen iz jedanaesterca u 66. minuti.

Nigerijac Osimhen je bio domaći junak i ove večeri te je u 88. minuti zabio za vodstvo 3:2, dok je slavlje potvrđeno kada je Ayhan u 95. minuti zabio za 4:2.

Fenerbahce je u gostima pobijedio Konyaspor 3:0 uz dva pogotka Freda i jedan Browna.

