VAŽNA UTAKMICA

Osijek može matematički osigurati ostanak, evo gdje gledati susret s Istrom

N.M.

10.05.2026 u 06:33

NK Osijek
NK Osijek Izvor: Pixsell / Autor: David Jerkovic/PIXSELL
Nedjeljni program SuperSport HNL-a donosi nam dvije utakmice 34. kola.

U prvom susretu od 16 sati Osijek će na Opus Areni dočekati Istru. Eventualnom pobjedom u tom susretu Bijelo-plavi mogu Vukovaru pobjeći na sedam bodova prednosti i tako matematički osigurati ostanak u ligi.

S druge strane čekat će Istra koja još uvijek ima matematičke izglede za Europu. Momčad iz Pule treba tri pobjede do kraja sezone uz uvjet da Varaždin ne osvoji niti boda na gostovanju kod Vukovara.

Utakmicu od 16 sati gledajte putem MAXTV-a na MAXSportu 1 te na HRT-u 2. Sve golove i najzanimljivije situacije možete još jednom pogledati samo na tportalu.

Nakon njih će na teren u utakmici bez previše rezultatskog imperativa Slaven Belupo i Gorica. Radi se o sedmoj i osmoj momčadi lige koje više ne mogu do europskih mjesta niti mogu ispasti iz lige.

Taj sraz od 18:15 također možete gledati putem MAXTV-a na MAXSportu 1. Sve golove i najzanimljivije situacije možete još jednom pogledati samo na tportalu.

