Strickland šokirao UFC: Srušio neporaženog Čimajeva i ponovno osvojio pojas

Sean Strickland i Hamzat Čimajev priredili su borbu koja je atmosferom podsjetila na neka od najvećih UFC-ovih rivalstava. Napetost, zvižduci, veliki ulozi i publika koja je jasno izabrala stranu - sve je podsjećalo na dane kada su MMA svijet tresli okršaji Jona Jonesa i Daniela Cormiera ili Habiba Nurmagomedova i Conora McGregora.

Čimajev je u meč ušao kao neporaženi borac s omjerom 15-0 i kao prvak UFC-ove srednje kategorije. S druge strane stajao je znatno iskusniji Strickland, s omjerom 30-7, koji je tražio put do druge titule u karijeri. Publika u Newarku jasno je bila na njegovoj strani.

Čimajev je na putu prema kavezu dočekan glasnim zvižducima, dok je Strickland uživao veliku podršku tribina. No sve je to palo u drugi plan čim je Herb Dean označio početak borbe.

Već nakon 13 sekundi Čimajev je pokazao zašto ga se smatra jednim od najopasnijih hrvača u UFC-u. Nakon nekoliko početnih udaraca nogama brzo je krenuo u rušenje, spustio se po 'double leg' i bez većih problema odveo Stricklanda u parter.

Vrlo brzo zauzeo mu je leđa, a Strickland se našao u jednoj od najopasnijih pozicija protiv borca Čimajevljeva profila. Hamzat je iz stražnje kontrole iznimno opasan, osobito zbog prijetnje gušenjem, no izazivač je u tim trenucima pokazao smirenost. Kontrolirao je Čimajevljeve ruke, strpljivo se branio i nije panično pokušavao ustati, svjestan da bi ga svaki brzopleti pokret mogao skupo stajati.

Minutu prije kraja prve runde Strickland se nakratko uspio pridignuti, ali Čimajev je ostao čvrsto zaključan oko njegova trupa. Podigao ga je i atraktivno vratio borbu na tlo. U završnici runde pokušao je doći do gušenja najprije lijevom, a zatim i desnom rukom, no Strickland je izdržao do zvona. Nakon prvih pet minuta prednost je bila na strani prvaka.

Preokret u drugoj rundi najavio veliko iznenađenje

U drugoj rundi dogodio se trenutak koji je promijenio dinamiku borbe. Nakon otprilike minutu i pol Čimajev je ponovno krenuo po 'double leg', ali Strickland je sjajno reagirao i završio u gornjoj poziciji, u zatvorenom gardu.

Malo tko je očekivao da će Čimajev završiti na leđima protiv Stricklanda, no upravo se to dogodilo. Sredinom runde Sean se vratio na noge, a Hamzat je odmah pokušao doći do novog rušenja. Strickland je i taj pokušaj obranio još uvjerljivije.

Čimajevljev govor tijela u tim trenucima nije izgledao dobro. Ostao je ležati, djelovao je umorno i Strickland je to osjetio. Prihvatio je gornju poziciju u parteru i nastavio pritiskati prvaka, svjestan da će ga dodatno iscrpiti ako ga natjera da nosi njegovu težinu do kraja runde. Strickland nije nanosio veliku štetu, ali je kontrolirao situaciju i jasno pokazao da se borba okreće u drugom smjeru.

U završnici meča Čimajev je 20 sekundi prije kraja pogodio dobru desnicu, ali Strickland je ukupno bio aktivniji i precizniji. Statistika je prije čitanja sudačkih kartica pokazala da je Strickland pogodio 133 značajna udarca, a Čimajev 98.

Odluka je na kraju otišla sucima. Bruce Buffer pročitao je podijeljenu odluku - 48-47, 48-47 i 47-48. Zatim se dvoranom u Newarku prolomilo ono što je Strickland želio čuti: 'Aaaand new'.