Messi izabrao svog nasljednika: 'Nema sumnje, za mene je on najbolji'

Lionel Messi za mnoge je nogometne navijače diljem svijeta najveći igrač koji je ikada igrao nogomet, a i danas bi se moglo tvrditi da je među najboljima koji su još uvijek aktivni.

Ipak, njegovo vrijeme na samom vrhu bliži se kraju kako se sve više približava završetku karijere, a s time će se i titula najboljeg nogometaša svijeta jednom morati prenijeti na nekog drugog.

Argentinac je obilježio moderni nogomet i osvojio čak osam Zlatnih lopti, više nego ijedan drugi igrač u povijesti. Njegov najbliži pratitelj je Cristiano Ronaldo, koji je pet puta osvajao tu prestižnu individualnu nagradu.

Messi je prvu Zlatnu loptu osvojio 2009. godine, kada je imao 22 godine i 160 dana, čime je postao treći najmlađi dobitnik te nagrade. Mlađi od njega bili su samo Michael Owen i brazilski Ronaldo.

Bio je to početak njegove dominacije na vrhu svjetskog nogometa, tijekom koje je ostvario nevjerojatne uspjehe - osvojio je Svjetsko prvenstvo, četiri Lige prvaka i deset naslova prvaka Španjolske.

'Za mene je on najbolji'

Na nedavnom događaju Adidasa, prema pisanju Diario Sporta, Messi je upitan koji ga igrač iz nove generacije najviše podsjeća na njega iz mladih dana i tko bi mogao postati najbolji nogometaš svijeta.

Argentinac je odgovorio imenom igrača koji je ove sezone na pragu osvajanja svog drugog naslova prvaka Španjolske, uz već osvojeno Europsko prvenstvo.

'Stigla je nova generacija nogometaša koji su jako dobri i pred kojima je još mnogo godina, ali ako moram izabrati jednog zbog njegovih godina, onoga što je dosad napravio i budućnosti koju može imati, onda je to Lamine Yamal. Nema sumnje, za mene je on najbolji', rekao je Messi.

Yamal je nedavno osvojio nagradu Laureus za najboljeg mladog sportaša godine, čime je prepoznat kao najbolji mladi sportaš svijeta do 21 godine. Uz to, završio je drugi u izboru za Zlatnu loptu 2025., iza PSG-ova Ousmanea Dembelea.

Ta su priznanja sigurno utjecala na Messijev izbor, ali argentinskom velikanu vjerojatno nije bilo teško srcem izabrati Yamala za svog nasljednika. Iako ima mnogo kandidata za status buduće najveće zvijezde svjetskog nogometa, Lamine Yamal trenutačno nosi Barceloninu desetku i oduševljava navijače na Camp Nouu.

Messi je upravo to radio tijekom 17 godina seniorske karijere u Barceloni i katalonskom klubu donio nevjerojatne uspjehe. Yamal sada želi slijediti sličan put. Hoće li u tome uspjeti, pokazat će vrijeme, ali Argentinac vjeruje da španjolski reprezentativac za to itekako ima kapacitet.