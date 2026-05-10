Bivši prvoligaški sudac: 'Suđenje u derbiju je bilo vrlo dobro, imam samo jednu zamjerku'

Golove za pobjedu kojom je Dinamo pobjegao na čak 18 bodova prednosti postigli su Mounsef Bakrar i Dion Drena Beljo . Po svemu prikazanom na terenu bila je to rutinska pobjeda Dinama.

Bio je to i sudački debi u derbiju za mladog hrvatskog suca Patrika Pavlešića. Bivši prvoligaški sudac Goran Tenžera je za Dalmatinski portal analizirao njegov nastup.

'Vrlo dobro je sudac Pavlešić odsudio ovu utakmicu. Iako ovaj derbi nije imao onaj pravi naboj jer je prvak već poznat, a Dinamo je uz to dominirao u igri veći dio utakmice, bila je ovo prilika da Pavlešić pokaže da je zaslužio ukazano mu povjerenje. Imao je ujednačen kriterij, pokazao je svoju već poznatu mirnoću, nenametljivost i punu koncentraciju. Jedina primjedba je što nije opomenuo Valinčića kada je, krajem prvog poluvremena, potezanjem zaustavio Bambu u obećavajućoj tranziciji', započeo je Tenžera pa nastavio.

'Posebno je pokazao razumijevanje za nogometnu igru kada u četiri situacije u kaznenim prostorima nije bio u nekakvoj dilemi da se tu ne radi o eventualnim kaznenim udarcima. U 15. minuti kod duela Bakrara i Pajazitija, u 50 minuti Raci i Beljo, u 72. minuti Marešić i Vidović u kaznenom prostoru Hajduka te start na Almeni u 27. minuti u kaznenom prostoru Dinama.

Tu moram pohvaliti i VAR koji se, za razliku od nekih utakmica u ovom prvenstvu, nije upustio u istraživanje nekakvih slučajnih i dvojbenih kontakata igrača te nije nepotrebno pozivao glavnog suca, dovodeći ga u nezahvalne situacije. Igrači Hajduka su imali primjedbe da se kod izvođenja slobodnog udarca prije drugog pogotka Dinama lopta još uvijek kretala, u što nisam siguran, a mislim da, sagledavajući cjelokupno utakmicu, to i ne treba potencirati', dodao je.