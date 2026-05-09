REALOVE BRIGE

U petak kažnjen s pola milijuna eura, a u nedjelju igra El Clasico? Vraća se i najveća zvijezda

S.Š.

09.05.2026 u 21:53

Kylian Mbappe (desno) i Aurelien Tchouameni
Kylian Mbappe (desno) i Aurelien Tchouameni Izvor: EPA / Autor: Jesus Diges
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Kylian Mbappé i Aurélien Tchouaméni ovog su petka ujutro odradili puni trening Real Madrida, dva dana prije El Clásica, koji se igra u nedjelju u 21 sat u Barceloni.

Prema pisanju L'Équipea, Mbappé je bio izvan pogona od 24. travnja zbog problema s lijevom zadnjom ložom, a ovo mu je bio prvi puni trening s momčadi nakon ozljede. Trebao bi biti među igračima koje će Álvaro Arbeloa pozvati za utakmicu koja bi Kataloncima mogla donijeti naslov prvaka Španjolske.

Nakon što je u četvrtak prošao liječničke preglede, napadač je dobio zeleno svjetlo liječničke službe za povratak natjecanju. Ipak, toga je dana sudjelovao samo u dijelu momčadskog treninga, prije nego što je nastavio svoj program rada u klupskim prostorijama.

Njegovo mjesto u početnoj postavi za nedjelju nije sigurno i zasad se čini vjerojatnijim da će utakmicu početi na klupi.

U međuvremenu je i Tchouaméni, koji je u četvrtak na treningu bio uključen u sukob sa suigračem Federicom Valverdeom, u petak također odradio puni trening. S time da je Tchouaméni u petak zbog tučnjave kažnje s 500 tisuća eura.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KAOS NA MAKSIMIRU

KAOS NA MAKSIMIRU

Procurila informacija: Evo kako je Torcida zapalila Boysima glavni transparent
DINAMO - HAJDUK

DINAMO - HAJDUK

Pogledajte zašto su hajdukovci tražili da se poništi Dinamov gol: VAR se nije mogao uključiti
derbi na maksimiru

derbi na maksimiru

Pogledajte kako je Hrvoje Vejić u samo dvije rečenice otkrio svu istinu o ovom Hajduku

najpopularnije

Još vijesti