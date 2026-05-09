U petak kažnjen s pola milijuna eura, a u nedjelju igra El Clasico? Vraća se i najveća zvijezda

Prema pisanju L'Équipea, Mbappé je bio izvan pogona od 24. travnja zbog problema s lijevom zadnjom ložom, a ovo mu je bio prvi puni trening s momčadi nakon ozljede. Trebao bi biti među igračima koje će Álvaro Arbeloa pozvati za utakmicu koja bi Kataloncima mogla donijeti naslov prvaka Španjolske.

Nakon što je u četvrtak prošao liječničke preglede, napadač je dobio zeleno svjetlo liječničke službe za povratak natjecanju. Ipak, toga je dana sudjelovao samo u dijelu momčadskog treninga, prije nego što je nastavio svoj program rada u klupskim prostorijama.

Njegovo mjesto u početnoj postavi za nedjelju nije sigurno i zasad se čini vjerojatnijim da će utakmicu početi na klupi.

U međuvremenu je i Tchouaméni, koji je u četvrtak na treningu bio uključen u sukob sa suigračem Federicom Valverdeom, u petak također odradio puni trening. S time da je Tchouaméni u petak zbog tučnjave kažnje s 500 tisuća eura.