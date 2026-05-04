Odluka je pala: Zvijezde Uniteda jasno poručile koga žele za trenera

Prema informacijama koje donose pouzdani insajderi Ben Jacobs i Alex Crook, razgovori između Carricka i klupske hijerarhije uskoro bi trebali započeti, a očekuje se kako će biti vrlo pozitivni. Sve upućuje na to da bi privremeno rješenje moglo postati dugoročno.

Igrači stali iza Carricka

Ono što dodatno jača Carrickovu poziciju jest podrška iz svlačionice. Nekoliko ključnih igrača Manchester Uniteda jasno je poručilo upravi kako žele da bivši veznjak ostane na klupi.

Među njima su Bruno Fernandes, Matheus Cunha i Harry Maguire, koji su, prema istim izvorima, izrazili želju da Carrick dobije priliku voditi momčad i u kontinuitetu. Takav potez nije čest u modernom nogometu, gdje igrači rijetko javno ili interno utječu na izbor trenera, no u ovom slučaju čini se da je svlačionica jedinstvena.

Manchester United sada je pred važnom odlukom. Carrick je dosad radio u ulozi privremenog rješenja, ali rezultati i atmosfera u momčadi očito su ostavili snažan dojam na klupske čelnike.

Razgovori koji slijede trebali bi definirati njegov status, no sve upućuje na to da je klub spreman napraviti korak dalje i povjeriti mu punu odgovornost. Ako se to i potvrdi, Carrick bi dobio priliku dugoročno graditi projekt na Old Traffordu; uz podršku onih koji su na terenu najvažniji.