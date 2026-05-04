Sportsko pitanje za pola milijuna funti zbunilo sve: Znate li vi točan odgovor?

Natjecateljica Jen stigla je do pitanja vrijednog 500.000 funti, odnosno oko 579.000 eura, ali je na kraju kući otišla sa 64.000 funti, odnosno oko 74.000 eura.

Pitanje je glasilo: 'Prema Guinnessovoj knjizi rekorda, što je od navedenog tijekom službene utakmice ili meča putovalo brzinom većom od 260 milja na sat?'

Ponuđeni odgovori bili su: Teniska loptica, hokejaški pak, badminton loptica i loptica za stolni tenis.

Svi su mislili na pak, ali odgovor je bio drugi

Jen je iskoristila pomoć i nazvala oca, no ni on nije bio siguran. Odlučila je riskirati i odgovorila da je riječ o hokejaškom paku. Bio je to pogrešan odgovor. Točan odgovor bila je badminton loptica.

Prema Guinness World Records, najbrži udarac badminton loptice u službenom natjecanju iznosio je 426 km/h, odnosno 264,70 milja na sat, a postigao ga je Danac Mads Pieler Kolding 10. siječnja 2017. u Bangaloreu.

Pitanje je zbunilo i brojne gledatelje, a jedan je korisnik X-a napisao da bi bio 'potpuno siguran' u hokejaški pak. Poznati voditelj emisije Top Gear Jeremy Clarkson mu je kratko odgovorio: 'I ja.'