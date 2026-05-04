Legenda Liverpoola bez zadrške: 'Ovo se obilo o glavu, momčad nema identitet'

Momčad Arnea Slota izgleda apsolutno neprepoznatljivo u usporedbi s onom momčadi iz prethodne sezone koja je dominantno osvojila titulu. Navijači gube strpljenje, a sličnog je razmišljanja bio i legendarni Liverpoolov stoper Jamie Carragher.

U izlaganju za Sky Sports rekao je: 'Brinem li se kamo Liverpool ide? Da, brinem se. Mislim da će biti jako zanimljivo koga će Liverpool kupiti ljeti, kakav će biti profil igrača. Traženje samo dobrih igrača nije uspjelo, obilo im se o glavu. Nedostaje fizičke snage.'

'Sada smo u situaciji u kojoj gledamo momčadi koje traže menadžera: Real Madrid, Manchester United i Chelsea. Ta tri kluba koja smo upravo spomenuli otpustili su svoje menadžere sredinom sezone. Završili su s Arbeloom koji nikada prije nije vodio seniorski klub, Carrickom koji je bio u Middlesbroughu i mladim Roseniorom, što je bio preveliki skok.'

Nastavio je: 'Možda ti veliki menadžeri trenutno nisu dostupni, ta imena nisu dostupna. Xabi Alonso je taj koji navodi navijače Liverpoola na pomisao: 'Ne želimo ga propustiti'. Ne možemo biti klub koji će sljedećih pet ili deset godina govoriti: 'Oh, želimo nogomet Jurgena Kloppa'. Taj tip je genijalac. Razumije nogomet bolje od bilo koga. Dakle, koji god menadžer dođe, igrat će svoj nogomet.

'Zabrinutost je u tome što nema identiteta. To je sada identitet. Dakle, to je na treneru. Vraćam se na prošlu godinu kada Liverpool nije nikoga potpisao, ali jedini igrač kojeg je želio bio je opet Martin Zubimendi, još jedan tehnički sposoban nogometaš', smatra Englez.

'Ne kažem da to ne funkcionira. Najuspješnija momčad u Premier ligi u posljednjih 10 godina bila je tehnička nogometna momčad, ali mi se udaljavamo od onoga što je bio Jurgen Klopp, jer ovaj menadžer to želi. To je smjer u kojem vodi ovu momčad. I to me brine, hoće li ovo zapravo ići u krivom smjeru? Ili mislimo da se Liverpool treba vratiti na prošlu sezonu? Ili Arne Slot misli: 'Ne, zapravo nam treba više tehnički sposobnih nogometaša', zaključio je Carragher.