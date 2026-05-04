Real traži novog trenera, a sada je isplivalo ime koje nitko nije očekivao

A sada je stiglo novo ime. I možda najveće iznenađenje dosad. Prema informacijama iz madridskih krugova, ozbiljan kandidat za preuzimanje Reala postao je Unai Emery, aktualni trener Aston Ville.

Florentino Perez, navodno, želi iskusnog trenera s dokazanim rezultatima u europskim natjecanjima. Emery se savršeno uklapa u taj profil.

Iza njega je velika karijera. Vodio je Sevillu, Valenciju, PSG, Arsenal, Villarreal i Aston Villu, a najveći trag ostavio je u Europskoj ligi. Sa Sevillom ju je osvajao tri godine zaredom, od 2014. do 2016., a isti trofej osvojio je i s Villarrealom.

S PSG-om je bio prvak Francuske, a njegov rad u Europi donio mu je reputaciju trenera koji zna pripremiti velike utakmice i izvući maksimum iz momčadi.

Perez razmišlja i o Mourinhu

Uz Emeryja se i dalje spominje Jose Mourinho, kojeg Perez osobno cijeni. Portugalac je već vodio Real, a predsjednik vjeruje da bi mogao vratiti disciplinu, natjecateljski naboj i mentalitet ‘protiv svih’.

No u klubu navodno nisu svi uvjereni da je Mourinhov povratak najbolje rješenje. Dio ljudi u sportskom sektoru želi moderniji pristup i trenera koji bi donio dugoročniju stabilnost.

Zbog toga su u igri i Emery i Mauricio Pochettino, koji također godinama ima reputaciju stručnjaka sposobnog graditi momčad, raditi s mladim igračima i nositi se s velikim pritiskom.

Ipak, konačna odluka bit će Perezova. A nakon sezone pune razočaranja jasno je da Real čeka veliko ljeto i odluka koja može odrediti smjer kluba u godinama koje dolaze.