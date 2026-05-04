Real traži novog trenera, a sada je isplivalo ime koje nitko nije očekivao

U Španjolskoj se posljednjih tjedana gotovo svakodnevno piše o mogućem nasljedniku Alvara Arbeloe. Sve je otišlo toliko daleko da je cijela potraga za novim trenerom Reala počela djelovati gotovo komično. Klopp, Mourinho, Xabi Alonso, Pochettino - samo su neka od imena koja su mediji već gurali na klupu ‘kraljevskog kluba’.
A sada je stiglo novo ime. I možda najveće iznenađenje dosad. Prema informacijama iz madridskih krugova, ozbiljan kandidat za preuzimanje Reala postao je Unai Emery, aktualni trener Aston Ville.
Florentino Perez, navodno, želi iskusnog trenera s dokazanim rezultatima u europskim natjecanjima. Emery se savršeno uklapa u taj profil.
Iza njega je velika karijera. Vodio je Sevillu, Valenciju, PSG, Arsenal, Villarreal i Aston Villu, a najveći trag ostavio je u Europskoj ligi. Sa Sevillom ju je osvajao tri godine zaredom, od 2014. do 2016., a isti trofej osvojio je i s Villarrealom.
S PSG-om je bio prvak Francuske, a njegov rad u Europi donio mu je reputaciju trenera koji zna pripremiti velike utakmice i izvući maksimum iz momčadi.
Perez razmišlja i o Mourinhu
Uz Emeryja se i dalje spominje Jose Mourinho, kojeg Perez osobno cijeni. Portugalac je već vodio Real, a predsjednik vjeruje da bi mogao vratiti disciplinu, natjecateljski naboj i mentalitet ‘protiv svih’.
No u klubu navodno nisu svi uvjereni da je Mourinhov povratak najbolje rješenje. Dio ljudi u sportskom sektoru želi moderniji pristup i trenera koji bi donio dugoročniju stabilnost.
Zbog toga su u igri i Emery i Mauricio Pochettino, koji također godinama ima reputaciju stručnjaka sposobnog graditi momčad, raditi s mladim igračima i nositi se s velikim pritiskom.
Ipak, konačna odluka bit će Perezova. A nakon sezone pune razočaranja jasno je da Real čeka veliko ljeto i odluka koja može odrediti smjer kluba u godinama koje dolaze.