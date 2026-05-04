Dinamo ovog ljeta napušta jedan od ključnih igrača. Procurilo je koliko za njega traži

Dinamo će u ljetnom prijelaznom roku morati riješiti pitanje golmana jer će vrlo teško zadržati Dominika Livakovića , koji je na posudbi do kraja sezone.

Tražit će se još jedan napadač, a dolazak Stjepana Radeljića je manje-više gotova stvar. No, bit će i odlazaka i to nekih od bitnih igrača.

Kako piše Sportske novosti, na prodaju su Arber Hoxha (27) i Fran Topić (22). Albanac je u prvom dijelu sezone bio ključan igrač Dinama i praktički ga je sam držao u priključku s vrhom SHNL-a prije nego što je momčad na proljeće pregazila konkurenciju.

Već duže vrijeme se nagađa da bi Hoxha na ljeto mogao otići iz Dinama, a klub će za njega navodno tražiti 3.5 milijuna eura. Hoxha je ove sezone u 40 utakmica upisao sedam golova i devet asistencija i u Maksimiru očekuju da će za njega biti ponuda.

A može ići i Fran Topić koji se ni u drugom povratku u Dinamo nije uspio do kraja nametnuti. Iako je odigrao nekoliko dobrih utakmica, Topić će nije ni prva ni druga opcija na krilu i Dinamo neće imati ništa protiv ako za njega dođe neka ponuda.

SN tvrde da ga je Dinamo spreman pustiti za dva milijuna eura što bi bila velika zarada budući da ga je prošlog ljeta doveo iz Zrinjskog bez odštete. U 20 ovosezonskih nastupa zabio je tri gola uz četiri asistencije.