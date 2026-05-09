Kovačević radi promjenu u sastavu u zadnji trenutak. Evo kako će Dinamo igrati protiv Hajduka

Dinamu ova utakmica dolazi idealno za podizanje forme uoči finala Kupa u srijedu u Osijeku protiv Rijeke.

Mario Kovačević je u najavi utakmice rekao da nikoga neće previše forsirati u derbiju iako, naravno, želi upisati pobjedu nad najveći rivalom.

Dinamov trener je za ovu utakmicu ostao bez Scotta McKenne, koji ipak nije teže ozlijeđen, ali ga se ne želi riskirati jer bi Škot trebao biti spreman za finale Kupa.

Tako će u stoperskom paru s Nikom Galešićem igrati mladi Marko Zebić budući da nema ni Sergija Domingueza koji ima četiri žuta kartona. Što se ostatka momčadi tiče ipak će doći do promjene i to na lijevom krilu.

Najavljen je bio Gabriel Vidović, ali će od prve minute ipak krenuti Arber Hoxha. Vidovića se malo želi odmoriti kako bi u top stanju dočekao Kup pa će Hajduk napasti Hoxha koji je uvijek dobro igrao protiv Splićana.

Sastav Dinama za derbi:

Livaković - Valinčić, Galešić, Zebić, Goda - Zajc, Mišić, Stojković - Bakrak, Beljo, Hoxha.