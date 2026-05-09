Procurio sastav Dinama za derbi s Hajdukom! Kovačević napravio dvije velike promjene

Dinamo u današnji derbi protiv Hajduka na Maksimiru (16 sati, MAXSport, MAXtv, HDTV) ulazi bez dvojice važnih igrača iz zadnje linije, što će trenera Marija Kovačevića natjerati na prisilne promjene u obrani.

Naime, prvi put ove sezone Modri neće u najveću utakmicu hrvatskog nogometa krenuti sa stoperskim dvojcem Sergi Dominguez - Scott McKenna. Škot je ozlijeđen, a Španjolac odrađuje žute kartone...

Njihove bi uloge protiv Hajduka trebali preuzeti Niko Galešić i mladi Marko Zebić. Upravo je ulazak Zebića u početnu postavu zasad i najupečatljivija promjena u odnosu na dosadašnje derbije.

Izostanak standardnog stoperskog para velika je promjena za Dinamo, čak i ako derbi ovoga puta nema rezultatsku važnost kao u nekim ranijim sezonama. Dinamo je već osigurao naslov prvaka, a Hajduk drugo mjesto, no derbi je i dalje utakmica prestiža, ponosa i dodatnog psihološkog naboja.

Što se ostatka sastava tiče, ne očekuju se velike promjene. U sredini bi ponovno trebao krenuti provjereni trio Josip Mišić - Miha Zajc - Luka Stojković, dok bi lijevu stranu trebao držati Gabrijel Vidović.

Jedina veća dvojba ostaje na desnoj strani, gdje Kovačević bira između Monsefa Bakrara i Matea Lisice. Na golu bi trebao biti Dominik Livaković, a u vrhu napada Dion Drena Beljo.

Mogući sastav Dinama za današnji derbi s Hajdukom:

Livaković - Valinčić, Galešić, Zebić, Goda - Stojković, Mišić, Zajc - Bakrar, Beljo, Vidović

Veliki derbi Dinama i Hajduka počinje u 16 sati (MAXSport, MAXtv, HDTV). Glavni sudac je Patrik Pavlešić (Duga Resa), pomoćnici su mu Ivan Janić (Ilok) i Filip Krznarić (Velika Gorica). Četvrti sudac je Zdenko Lovrić (Đakovo), a u VAR sobi će biti Dario Bel (Osijek) i Luka Pajić (Rijeka).