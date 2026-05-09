Najveći ikad se naklonio hrvatskoj senzaciji: Đoković nakon poraza otkrio što je rekao Prižmiću na mreži

Đoković je dobio prvi set 6:2, ali Prižmić se nije raspao. Naprotiv, odigrao je hrabro, strpljivo i zrelo, preokrenuo meč te slavio 2:6, 6:2, 6:4.

Za Đokovića je ovo bio prvi nastup još od Indian Wellsa, ali nakon poraza nije želio tražiti alibi. Odmah je čestitao hrvatskom tenisaču i jasno poručio da je Prižmić zasluženo pobijedio.

'Dino je zasluženo pobijedio'

'Nadam se da razumijete da neću govoriti o tome. Želim čestitati Dini. Danas je zasluženo pobijedio', rekao je Đoković nakon meča, ne želeći detaljnije govoriti o fizičkim problemima.

Srpski tenisač priznao je da je u Rim došao s nadom da će odigrati više od jednog meča.

'Došao sam odigrati jedan ili više mečeva. Nažalost, bio je samo jedan. U redu je. Drago mi je barem što sam se borio do kraja. Želim zahvaliti publici. Još jednom je bila nevjerojatna. Podršku i ljubav koju dobivam ne uzimam zdravo za gotovo', dodao je Đoković.

Iako je drugi set opisao kao nešto što želi zaboraviti, nije smatrao da je odigrao loš meč.

'Nisam igrao tako loše. Iskreno, ne mislim da sam igrao tako loše. U redu, drugi set je očito nešto za zaboraviti, s obzirom na to kako sam se osjećao na terenu. Ali prvi i treći set bili su dobri. Na kraju je to bila dobra borba', rekao je.

'Vidim što mi nedostaje'

Đoković je priznao da trenutačno nije na razini na kojoj želi biti.

'Jasno vidim što mi nedostaje. Kasnim pola koraka. Definitivno nisam tamo gdje želim biti za najvišu razinu, da bih se mogao natjecati na najvišoj razini i daleko dogurati', poručio je.

Objasnio je i da je prije Rima trenirao koliko mu je tijelo dopuštalo.

'Na kraju moraš igrati. Moraš negdje početi. Htio sam početi ranije, ali nisam mogao. Situacija je takva kakva jest. Moraš joj se prilagoditi i izvući najviše iz nje', dodao je.

Velike riječi za Prižmića

Đoković i Prižmić prvi su put igrali na Australian Openu 2024. godine, kada je hrvatski tenisač također ostavio dobar dojam i uzeo set srpskom velikanu.

Đoković je tada vidio koliko Prižmić može, a nakon novog susreta u Rimu imao je samo lijepe riječi za njega.

'Mislio sam već tada da ima puno talenta i potencijala. Nadam se da će ostati zdrav jer znam da je imao dosta problema s ozljedama. Ako se stvari poslože, može jako daleko na ljestvici', rekao je Đoković.

Potom je dodatno nahvalio hrvatskog tenisača.

'On je sjajan natjecatelj, veliki borac i sjajan dečko. Znam ga već nekoliko godina. Govorimo isti jezik, pa mu uvijek želim sve najbolje', kazao je.

Otkrio je i što mu je rekao nakon meča.

'Danas je definitivno odigrao tenis na visokoj razini. Rekao sam mu na mreži da mu se forhend jako popravio. Što god radi sa svojim timom, očito funkcionira. Samo treba nastaviti tako', poručio je Đoković.

Đoković će sada preskočiti turnir u Ženevi i otići izravno u Pariz, gdje ga čeka Roland Garros. Priznao je da priprema za Rim nije bila idealna.

'Ne sjećam se kada sam posljednjih godina imao pripremu bez ikakvih fizičkih ili zdravstvenih problema uoči turnira. Uvijek postoji nešto. To je neka nova realnost s kojom se moram nositi. Frustrirajuće je, ali istodobno je moja odluka igrati u takvom stanju i okolnostima. Tako je kako je', zaključio je Đoković.