Đoković nakon senzacionalnog poraza od Prižmića odbio odgovoriti na jedno pitanje: 'Ne želim o tome'

Nakon što je izgubio prvi set 2:6, Prižmić je potpuno preokrenuo meč, podigao razinu igre i slavio 6:2, 6:4 protiv čovjeka koji je čak šest puta osvajao rimski Masters.

Za Đokovića je ovo bio prvi nastup nakon Indian Wellsa, a tijekom meča bilo je vidljivo da ima određenih fizičkih problema. Ipak, nakon poraza nije želio tražiti alibi.

Bez komentara o zdravstvenim problemima

Na konferenciji za medije srpski tenisač odbio je detaljnije govoriti o mogućim problemima sa želucem ili ramenom.

'Nadam se da razumijete da o tome neću govoriti. Želim čestitati Dinu, zasluženo je danas pobijedio. Došao sam ovdje odigrati meč ili više njih, no nažalost bio je samo jedan. U redu je. Drago mi je da sam se barem borio do kraja', rekao je Đoković.

Posebno se zahvalio publici u Rimu.

'Želim zahvaliti publici, ponovno je bilo nevjerojatno. Podršku i ljubav koje dobivam ne uzimam zdravo za gotovo', dodao je.

'To je nova stvarnost s kojom se moram nositi'

Đoković je potom priznao da mu fizički problemi posljednjih godina ozbiljno otežavaju pripreme za velike turnire.

'Iskreno, priprema nije idealna. Ne sjećam se kada sam posljednji put u zadnjih nekoliko godina imao pripremu bez ikakvih fizičkih ili zdravstvenih problema uoči turnira. Uvijek se nešto pojavi', rekao je.

'To je nova stvarnost s kojom se moram nositi. Frustrirajuće je, ali istovremeno je moja odluka da i dalje nastupam u takvom stanju i pod takvim okolnostima. Što je, tu je', dodao je.

Na pitanje hoće li biti spreman za Roland Garros nije imao konkretan odgovor.

'Ne znam. Nadam se. Vidjet ćemo što će se dogoditi. Idem izravno na Roland Garros. To je odluka koju sam donio', poručio je.

'Jasno vidim što mi nedostaje'

Iako je izgubio od hrvatskog tenisača, Đoković smatra da njegova igra nije bila toliko loša koliko rezultat sugerira.

'Nisam igrao toliko loše. Iskreno, mislim da uopće nisam igrao tako loše. Drugi set je očito za zaborav s obzirom na to kako sam se osjećao na terenu, ali prvi i treći bili su sasvim u redu. Na kraju je to bila dobra borba', rekao je.

Potom je vrlo iskreno opisao trenutačno stanje svoje igre.

'Jasno vidim što mi nedostaje. Definitivno nisam na razini na kojoj želim biti da bih se natjecao s najboljima i dogurao daleko', priznao je Đoković.

Na kraju je objasnio koliko mu trenutno nedostaju mečevi.

'Za to su potrebni mečevi, a negdje se mora početi. Htio sam početi ranije, ali nisam mogao. Situacija je takva kakva jest. Čovjek se prilagodi i izvuče maksimum. Naporno treniram, koliko mi tijelo dopušta, ali ono što se događa na terenu doista je nepredvidivo', zaključio je.