Nogomet već ima Superligu: Samo je ime nešto drugačije

Ideja je bila jednostavna, ali eksplozivna: Najmoćniji klubovi željeli su sigurnije prihode, veći komercijalni utjecaj i stalno mjesto u elitnom društvu, neovisno o rezultatima u domaćim ligama. Upravo je taj zatvoreni model izazvao bijes navijača, nogometnih saveza, Uefe, Fife, političara i brojnih bivših igrača.

Pobuna navijača srušila projekt

Superliga je počela pucati gotovo odmah nakon objave. Posebno snažan otpor stigao je iz Engleske, gdje su navijači jasno poručili da ne žele natjecanje u kojem je sportski rezultat manje važan od financijske moći. Pod pritiskom javnosti prvi su se počeli povlačiti engleski klubovi, a zatim i ostali osnivači. U samo nekoliko dana projekt je praktički propao.

Ipak, priča nije potpuno završila. Sud Europske unije u prosincu 2023. presudio je da pravila Uefe i Fife o zabrani konkurentskih natjecanja nisu bila u skladu s pravom Europske unije, ali to nije značilo automatsko odobrenje Superlige. Projekt je pravno dobio novi život, no politički i navijački ostao je teško kompromitiran.

Donedavno su Barcelona i Real Madrid i dalje bili dio projekta te su se nadali da se priča može ponovno zakotrljati. Ipak, više ni španjolski velikani ne podržavaju tu inicijativu.

Superliga svakako postoji

Nogometni navijači bili su sretni što Superliga nikada nije oživila. No, ono što se nije dogodilo preko noći već postepeno je stvaranje Superlige s nešto drugačijim imenom. Radi se o engleskoj Premier ligi koja ove sezone ponovno ima poptunu dominaciju europskim nogometom.

Engleski klubovi posljednjih su sezona sve jasnije pretvorili europska natjecanja u produžetak Premier lige. Novac, širina kadra, tempo i taktička raznolikost donijeli su im prednost koju ostatak Europe sve teže prati.

Ako je nekad dominacija u Europi bila raspoređena između Španjolske, Italije, Njemačke i Engleske, posljednjih sezona sve više izgleda kao da se težište moći pomaknulo prema Premier ligi. Engleski klubovi redovito dolaze do završnica Lige prvaka, Europske lige i Konferencijske lige, a ove sezone napravili su i povijesni iskorak - prvi put klubovi iz Engleske izborili su finale u sva tri glavna Uefina natjecanja iste sezone.