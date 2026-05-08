Zvijezda Milana od 65 milijuna eura obukla dres hrvatskog trećeligaša

Na fotografiji Leao nosi žuti dres NK Kustošije, hrvatskog trećeligaša poznatog po sjajnom radu s mladim igračima i brojnim zanimljivim transfernim pričama. Na leđima dresa jasno se vidi njegovo prezime 'Rafa Leao', broj 10 i natpis 'NK Kustošija'.

S obzirom na to da je riječ o igraču čija se vrijednost procjenjuje na čak 65 milijuna eura, ova fotografija odmah je privukla veliku pozornost. Leao je godinama jedan od najvažnijih igrača Milana, a njegov dolazak u fokus zbog dresa hrvatskog trećeligaša svakako je prizor koji se ne viđa često.

Kustošija je tako još jednom pokazala da nije tipični hrvatski trećeligaš. Osim što ostvaruje milijunske transfere, najveće svjetske zvijezde se fotografiraju s njezinim dresom.