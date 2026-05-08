Toni Kroos komentirao reakciju zvijezde PSG-a: 'Postoje i neki suprotni primjeri...'

Trener PSG-a Luis Enrique u 66. minuti uzvratne polufinalne utakmice protiv Bayerna odlučio je iz igre izvesti svog najboljeg igrača Ousmanea Dembelea , no ono što je uslijedilo nakon toga postalo je jedna od glavnih tema poslije susreta.

Upravo je takav potez, zbog načina na koji je prihvatio zamjenu, posebno oduševio Tonija Kroosa. Ta mirna i zrela reakcija francuskog reprezentativca ostavila snažan dojam na bivšeg veznjaka Reala koji je naglasio da se danas to ne viđa često, posebno kada je riječ o igraču takve važnosti i statusa u momčadi.

Umjesto negodovanja, ljutnje ili nervoznih gesti, Dembele je mirno pružio ruku svom treneru, sjeo na klupu i nastavio bodriti suigrače.

'Luis Enrique je u 65. minuti polufinala Lige prvaka izveo Dembelea, svog najboljeg igrača, i nitko se nije žalio. Izašao je, rukovao se s trenerom i sjeo na klupu bodriti suigrače' kazao je Kroos pa zaključio:

'Postoje i neki suprotni primjeri toga.'

Kroosova poruka jasno pokazuje koliko je cijenio Dembeleovo ponašanje u trenutku kada bi mnogi reagirali posve drukčije. Upravo zato njegova pohvala nije prošla nezapaženo, jer se odnosila na detalj koji često puno govori o karakteru igrača i atmosferi unutar momčadi.

U vremenu kada se reakcije na izmjene često pretvaraju u javno iskazivanje nezadovoljstva, Dembele je pokazao sasvim drukčiji primjer - i zbog toga dobio javno priznanje jednog od najvećih veznjaka svoje generacije.