Pogledajte ludnicu na FNC vaganju: Borci se potukli na pozornici

Jedini izuzetak bio je Argentinac Laureano Staropoli, koji je gornju granicu velter kategorije premašio za 2.6 kilograma. Zbog toga će u meč protiv Waheda Nazhanda ući s kaznenim bodom već u prvoj rundi.

Posebno burno bilo je na ceremonijalnom vaganju, gdje je zaiskrilo upravo između Nazhanda i Staropolija. Njemački borac afganistanskog podrijetla nasrnuo je na argentinskog suparnika, nakon čega je došlo i do fizičkog sukoba. Redari i članovi organizacije brzo su ih razdvojili, a program je potom nastavljen prema planu.

Unatoč incidentu, priredba u Zadru održat će se prema rasporedu i donosi ukupno 11 borbi - deset po MMA pravilima i jedan meč u boksu bez rukavica.