VISOKE TENZIJE

Pogledajte ludnicu na FNC vaganju: Borci se potukli na pozornici

N.M.

08.05.2026 u 17:11

Tučnjava na pozornici
Tučnjava na pozornici Izvor: Screenshot / Autor: FNC
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

U Zadru je sve spremno za FNC 30, veliku borilačku priredbu koja će se sutra održati u dvorani Krešimira Ćosića. Dan prije spektakla odrađeno je službeno vaganje, a većina boraca bez problema je zadovoljila propisanu kilažu.

Jedini izuzetak bio je Argentinac Laureano Staropoli, koji je gornju granicu velter kategorije premašio za 2.6 kilograma. Zbog toga će u meč protiv Waheda Nazhanda ući s kaznenim bodom već u prvoj rundi.

Posebno burno bilo je na ceremonijalnom vaganju, gdje je zaiskrilo upravo između Nazhanda i Staropolija. Njemački borac afganistanskog podrijetla nasrnuo je na argentinskog suparnika, nakon čega je došlo i do fizičkog sukoba. Redari i članovi organizacije brzo su ih razdvojili, a program je potom nastavljen prema planu.

Unatoč incidentu, priredba u Zadru održat će se prema rasporedu i donosi ukupno 11 borbi - deset po MMA pravilima i jedan meč u boksu bez rukavica.

Glavna borba večeri bit će teškaški okršaj Martina Batura i Milenka Stamatovića, dok će u sunaslovnoj borbi u perolakoj kategoriji snage odmjeriti domaći adut Antun Račić i Brazilac Mauricio Almeida.

Veliku pozornost privlači i jedini meč po pravilima boksa bez rukavica. U dogovorenoj kategoriji do 76 kilograma borit će se Petar Ražov i Ante Bilić, što dodatno pojačava zanimanje za zadarski spektakl.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
FOTOGRAFIJA ZA POVIJEST

FOTOGRAFIJA ZA POVIJEST

Zvijezda Milana od 65 milijuna eura obukla dres hrvatskog trećeligaša
VISOKE TENZIJE

VISOKE TENZIJE

Pogledajte ludnicu na FNC vaganju: Borci se potukli na pozornici
TOTALNA DOMINACIJA

TOTALNA DOMINACIJA

Nogomet već ima Superligu: Samo je ime nešto drugačije

najpopularnije

Još vijesti