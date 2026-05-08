Pogledajte ludnicu na FNC vaganju: Borci se potukli na pozornici

U Zadru je sve spremno za FNC 30, veliku borilačku priredbu koja će se sutra održati u dvorani Krešimira Ćosića. Dan prije spektakla odrađeno je službeno vaganje, a većina boraca bez problema je zadovoljila propisanu kilažu.
Jedini izuzetak bio je Argentinac Laureano Staropoli, koji je gornju granicu velter kategorije premašio za 2.6 kilograma. Zbog toga će u meč protiv Waheda Nazhanda ući s kaznenim bodom već u prvoj rundi.
Posebno burno bilo je na ceremonijalnom vaganju, gdje je zaiskrilo upravo između Nazhanda i Staropolija. Njemački borac afganistanskog podrijetla nasrnuo je na argentinskog suparnika, nakon čega je došlo i do fizičkog sukoba. Redari i članovi organizacije brzo su ih razdvojili, a program je potom nastavljen prema planu.
Unatoč incidentu, priredba u Zadru održat će se prema rasporedu i donosi ukupno 11 borbi - deset po MMA pravilima i jedan meč u boksu bez rukavica.
Glavna borba večeri bit će teškaški okršaj Martina Batura i Milenka Stamatovića, dok će u sunaslovnoj borbi u perolakoj kategoriji snage odmjeriti domaći adut Antun Račić i Brazilac Mauricio Almeida.
Veliku pozornost privlači i jedini meč po pravilima boksa bez rukavica. U dogovorenoj kategoriji do 76 kilograma borit će se Petar Ražov i Ante Bilić, što dodatno pojačava zanimanje za zadarski spektakl.