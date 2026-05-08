koja je liga najbolja?

Ikona je objasnila: 'Nemate pojma što je nogomet dok ne zaigrate ovdje'

D.S.

08.05.2026 u 11:56

tportal
Izvor: EPA / Autor: JuanJo Martin
Bivši nogometaš Manchester Uniteda, Villarreala, Atletica i Intera je detaljno pričao o ligama u kojima je igrao.

Često se priča o tome u kojoj je od europskih liga najteže igrati, a jedan od onih koji je igrao u tri od pet velikih europskih liga, Diego Forlán, je dao svoje viđenje.

'Razlika je očita. Premier liga je na potpuno drugoj razini. Igrao sam u obje lige, tako da znam o čemu govorim. U La Ligi, kad prođeš jednog braniča, sljedeći se često povuče, daje ti prostor i vrijeme za razmišljanje i pokazivanje talenta.

Igra je tehničkija, smirenija i odmjerenija. U Premier ligi nemaš ni sekunde vremena. Prođeš jednog igrača, a sljedeći je već na tebi — stalni pritisak, intenzitet i fizički dueli svake sekunde.

To zahtijeva potpunu disciplinu: ne samo tehničku, nego i mentalnu i taktičku. Moraš stalno biti maksimalno koncentriran, vraćati se u obranu, pritiskati protivnika, boriti se za svaki duel i održavati visoke standarde na treninzima i izvan terena.

Zato neki tehnički nadareni igrači imaju problema kada dođu iz lige poput La Lige. Pogledaj Ángela Di Maríju ili Antonyja — vrhunski igrači u Španjolskoj, ali u Manchester Unitedu to nije funkcioniralo na isti način. Nije dovoljno imati vještinu, trebaš disciplinu da izdržiš neumoljiv tempo i fizičku zahtjevnost.

Ljudi mogu raspravljati koliko god žele, ali dok ne odigraš u Premier League, ne možeš u potpunosti razumjeti što znači biti kompletan i discipliniran nogometaš.' zaključio je Forlan.

