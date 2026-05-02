Nevjerojatna noć u NBA-u: Trica za pobjedu u zadnjoj sekundi i preokret od -24 za majstoricu

S.Š. / Hina

02.05.2026 u 08:19

Daniss Jenkins
Daniss Jenkins Izvor: EPA / Autor: JOHN G. MABANGLO
Noć u NBA doigravanju donijela je spektakl kakav se rijetko viđa - dramatičnu tricu za pobjedu u posljednjim sekundama i jedan od najvećih preokreta u modernoj povijesti play-offa.

U središtu pozornosti bili su Toronto Raptorsi i Detroit Pistonsi, koji su na nevjerojatne načine izborili odlučujuće sedme utakmice.

Toronto je u produžetku slavio protiv Clevelanda 112:110, a junak večeri bio je RJ Barrett, koji je pogodio tricu 1,2 sekunde prije kraja i odveo seriju u majstoricu.

Cleveland je imao priliku za pobjedu, no Evan Mobley promašio je šut za tri poena uz zvuk sirene. Raptorsi su tako preživjeli dramatičan rasplet, iako su u četvrtoj četvrtini ispustili 11 poena prednosti.

Barrettov šut bio je prava atrakcija - lopta je najprije udarila u stražnji dio obruča, visoko odskočila i tek potom prošla kroz mrežicu, izazvavši erupciju oduševljenja među gotovo 20.000 navijača.

Scottie Barnes predvodio je Toronto s 25 poena i 14 asistencija, dok su Barrett i Ja’Kobe Walter dodali po 24 poena.

Kod Clevelanda je Evan Mobley upisao 26 poena i 14 skokova, Donovan Mitchell dodao je 24 poena, dok je James Harden bio blizu triple-double učinka s 16 poena, devet skokova i devet asistencija.

Detroit napravio povijesni preokret

Još veći šok dogodio se u Detroitu, gdje su Pistonsi nadoknadili čak 24 poena zaostatka i pobijedili Orlando 93:79, izborivši majstoricu pred svojim navijačima.

Orlando je na poluvremenu vodio 22 razlike, a početkom treće četvrtine imao ogromnih 62:38. Činilo se da je sve gotovo, no uslijedio je potpuni raspad domaće momčadi.

Magic je promašio čak 23 uzastopna šuta iz igre, dok su Pistonsi napravili nevjerojatnu seriju 35:5 i potpuno preokrenuli utakmicu.

Time je Orlando postao prva momčad još od sezone 1996./97. koja je na domaćem terenu izgubila utakmicu u kojoj je imala priliku zaključiti seriju uz prednost od najmanje 24 poena.

Cade Cunningham bio je ključ pobjede Detroita s 32 poena, dok je Tobias Harris dodao 22.

Kod Orlanda su jedini dvoznamenkasti bili Paolo Banchero i Desmond Bane s po 17 poena.

Obje serije sada idu u odlučujuće sedme utakmice - Cleveland će ugostiti Toronto, dok će Detroit pred svojim navijačima dočekati Orlando.

Los Angeles Lakersi su u prvom krugu NBA doigravanja pobijedili Houston Rocketse 98:78 i osigurali pobjedu od 4-2, pa će u polufinalu Zapadne konferencije igrati protiv Oklahoma City Thundera, aktualnih NBA prvaka.

Zvijezda LeBron James zamijenio je odsutnog slovenskog asa Luku Dončića i bio je najbolji strijelac utakmice s 28 poena, osam asistencija i sedam skokova, te je u dobi od 41 godine nastavio svoje izvrsne nastupe kako bi se plasirao u drugi krug doigravanja.

Pobjeda je Lakersima donijela olakšanje jer bi porazom ušli u majstoricu i opasnost da postanu prva momčad u povijesti NBA koja je ispustila vodstvo od 3-0.

'Mnogi naši dečki, iskreno, nisu bili u toj poziciji, nisu bili u situaciji u kojoj smo sada, pogotovo u gostima. Dakle, bilo je jako važno za mene izaći tamo i postaviti ton za utakmicu', objasnio je veteran James.

A James svakako zna što znači igrati takve utakmice, jer je osvojio čak 22 serije nakon odlučujućih pobjeda u gostima, što ga sada stavlja usamljenog u vodećem položaju na listi svih vremena i prestigao je Dereka Fishera i Tima Duncana. Uz Jamesa, važnu ulogu u pobjedi odigrali su Rui Hachimura (21 poen, pet trica, šest skokova) i Austin Reaves (15 poena, tri skoka i blokade). Domaću momčad predvodila su tri igrača, Amen Thompson (18 poena, 8 skokova), Alperen Sengun (17 koševa, 11 skokova) i Tari Eason (14 poena, 5 skokova). Prva utakmica drugog kola protiv Oklahome očekuje Lakerse u petak navečer.

SLAVNI PORTUGALAC

SHNL - 33. KOLO

neočekivani izbor

