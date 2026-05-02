Napravljen prvi korak za sponzoriranje Hajduka. Sastali se čelnici kluba i Pirić

Jedan od osnivača tvrtke je i Ivica Pirić, bivši nogometaš Hajduka i počasni konzul Ukrajine u Hrvatskoj.

'Ishođenjem licencije za rad u Hrvatskoj otvaraju nam se brojne mogućnosti, među ostalim i sponzoriranja u hrvatskom nogometu, konkretno i u Hajduku', rekao je Pirić za '24 sata'.

Prvi kontakt je uspostavljen

Prema istom izvoru, Pirić se sastao s predstavnicima Hajduka, među kojima je bio i predsjednik Nadzornog odbora Ljubo Pavasović-Visković. Tema razgovora bio je model upravljanja, vlasnička struktura i način funkcioniranja kluba.

'Prvi neformalni kontakt je uspostavljen, započeli smo s razgovorima načelne prirode na kojima nam je gospodin Pirić prezentirao interes za sponzoriranjem kluba. Ukoliko se interes u narednim tjednima i mjesecima bude konkretizirao, javnost će, i to u prvom redu navijači Hajduka, biti pravovremeno obaviješteni o svemu', rekao je Pavasović-Visković.

Ne žele dionice, nego sponzorstvo

Kako navode '24 sata', Nosova i Pirića ne zanima kupnja dionica Hajduka, nego isključivo sponzorstvo i mogući ulazak u upravljačku strukturu kako bi zaštitili ulaganje.

Konkretan prijedlog očekuje se nakon dolaska ukrajinskog milijardera u Hrvatsku, no riječ je o procesu koji bi mogao trajati mjesecima.

Iz Hajduka pritom poručuju da je klub Statutom zaštićen. Predsjednik za poslove veće od 200.000 eura ili dulje od tri godine mora imati suglasnost Nadzornog odbora, kao i za ključne sportske odluke poput izbora trenera, sportskog direktora i voditelja akademije.