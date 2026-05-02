Dinamo ga je prodao prije nekoliko mjeseci, sada je bitan igrač budućeg kluba Bundeslige

Dva kola prije završetka 2. Bundeslige, Schalke 04 je osigurao povratak u najviši rang njemačkog klupskog nogometa. U 32. kolu slavili su protiv Fortune Düsseldorf 1-0 čime su matematički osigurali plasman među dvije najbolje ekipe lige što ih automatski uvodi u Bundesligu.

Schalke ima devet bodova više od drugoplasiranog Paderborna te je vrlo vjerojatno da će na kraju i osvojiti ligu, a u ovoj ključnoj pobjedi je jedan od boljih bio bivši igrač Dinama, Dejan Ljubičić.

Ljubičič je imao nekoliko opasnih prodora, dobrih dodavanja te je bio sjajan i u defenzivnoj igri kada se to od njega tražilo. Ljubičić je iz Dinama u Schalke otišao u siječnju, a nakon nekoliko slabijih utakmica pretvorio se u bitnog igrača kluba koji će ponovno igrati Bundesligu. U 13 nastupa zabio je četiri gola te upisao još i tri asistencije.

U 69. minuti ga je zamijenio Edin Džeko koji također igra sjajno za Schalke. Džeko je također došao u siječnju u klub, a upisao je devet nastupa u kojima je zabio šest golova i upisao tri asistencije.