PRIJE SVJETSKOG PRVENSTVA

Odlične vijesti za navijače BiH: Džeko se vratio nogometu

N.M.

10.05.2026 u 07:49

Edin Džeko BiH
Edin Džeko BiH Izvor: EPA / Autor: NIDAL SALJIC / EPA
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Edin Džeko vratio se na teren nakon ozljede u porazu Schalkea kod Nürnberga 0:3, a upravo je njegov povratak najvažnija vijest za navijače Bosne i Hercegovine uoči Svjetskog prvenstva.

Schalke u ovoj utakmici nije imao rezultatski imperativ jer je momčad Mirona Muslića već ranije osigurala naslov prvaka 2. Bundeslige, pa je fokus bio na stanju kapetana BiH reprezentacije.

vezane vijesti

Domaćin je poveo u 20. minuti nakon autogola Schallenberga, a pred kraj prvog dijela Koudossou je povećao na 2:0. Trenutak koji su svi navijači Bosne i Hercegovine čekali dogodio se u 70. minuti kada je Edin Džeko ušao u igru umjesto Sylle.

Prekinut pobjednički niz

Njegov povratak najbolja je potvrda da je ozljeda prošlost te da će 'Dijamant' biti spreman za nadolazeće reprezentativne izazove i Svjetsko prvenstvo. Samo tri minute nakon Džekova ulaska Nürnberg je postigao i treći pogodak. Strijelac za konačnih 3:0 bio je Zoma.

Ovim porazom Schalkeu je prekinut niz od pet uzastopnih pobjeda, no to nije previše zabrinulo navijače kluba jer je naslov već osiguran. Puno važnija vijest za BiH jest činjenica da se Džeko uspješno vratio na teren i da će do početka Svjetskog prvenstva uspjeti uhvatiti natjecateljski ritam.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ISJEČAK IZ SERIJE

ISJEČAK IZ SERIJE

Pogledajte što su Bad Blue Boysi objavili nakon derbija s Hajdukom
NAPUŠTA POLJUD

NAPUŠTA POLJUD

Niko Sigur protiv Dinama odigrao posljednju utakmicu za Hajduk?
PREPUCAVANJA

PREPUCAVANJA

Evo zašto su Boysi na derbiju imali poruku: Ne slušajte priče kupreških 'junaka'

najpopularnije

Još vijesti