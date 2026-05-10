Odlične vijesti za navijače BiH: Džeko se vratio nogometu

Schalke u ovoj utakmici nije imao rezultatski imperativ jer je momčad Mirona Muslića već ranije osigurala naslov prvaka 2. Bundeslige, pa je fokus bio na stanju kapetana BiH reprezentacije.

Domaćin je poveo u 20. minuti nakon autogola Schallenberga, a pred kraj prvog dijela Koudossou je povećao na 2:0. Trenutak koji su svi navijači Bosne i Hercegovine čekali dogodio se u 70. minuti kada je Edin Džeko ušao u igru umjesto Sylle.

Prekinut pobjednički niz



Njegov povratak najbolja je potvrda da je ozljeda prošlost te da će 'Dijamant' biti spreman za nadolazeće reprezentativne izazove i Svjetsko prvenstvo. Samo tri minute nakon Džekova ulaska Nürnberg je postigao i treći pogodak. Strijelac za konačnih 3:0 bio je Zoma.

Ovim porazom Schalkeu je prekinut niz od pet uzastopnih pobjeda, no to nije previše zabrinulo navijače kluba jer je naslov već osiguran. Puno važnija vijest za BiH jest činjenica da se Džeko uspješno vratio na teren i da će do početka Svjetskog prvenstva uspjeti uhvatiti natjecateljski ritam.