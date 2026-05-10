Bivši hajdukovac izdvojio jedan detalj nakon poraza od Dinama: 'I tu svaka priča staje...'

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
'Dinamo je pobijedio Hajduka u Maksimiru nakon tri i pol godine i dokazao da je u ovom trenutku bolji protivnik', poručio je bivši Hajdukov nogometaš Luka Vučko.
Dva kola prije kraja Dinamo ima ogromnih +18 ispred najvećeg rivala.
'Hajduk može biti zadovoljan što je izgubio samo s dva pogotka razlike. Ova utakmica je pokazala da je Dinamo apsolutno zasluženo osvojio ligu, trenutno su na plus 18 i u svim segmentima igre su u ovom trenutku ispred Hajduka', poručio je Vučko za Dalmatinski portal.
'Ova utakmica je pokazala veliku razliku u kvaliteti, kada uložiš jedan milijun eura u momčad naspram Dinamovih sedamnaest, tu svaka priča staje i rezultat je na kraju taj koji je pokazao realno stanje, kako na ovoj utakmici, tako i u cijeloj sezoni.'