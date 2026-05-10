Guardiola nakon pobjede Cityja iznenadio novinare: Evo što je napravio

Manchester City nastavlja lov na Arsenal u borbi za naslov prvaka Premier lige. Momčad Pepa Guardiole svladala je Brentford 3:0, a pobjedu su donijeli Jeremy Doku , Erling Haaland i Omar Marmoush .

City se tom pobjedom približio Arsenalu na samo dva boda zaostatka te dodatno pojačao pritisak uoči nedjeljnog gostovanja momčadi Mikela Artete kod West Ham Uniteda.

Guardiola nasmijao novinare

Guardiola je nakon utakmice bio vidno raspoložen, a obraćanje medijima završio je u svom stilu. Uz osmijeh je izgovorio 'Come on you Irons', poznati navijački poklič West Hama, pritom prekriživši ruke u znak podrške londonskom klubu.

Njegova je gesta nasmijala okupljene novinare, a menadžer Cityja potom se odmah ustao sa stolice i napustio konferenciju za medije.

'Mi ćemo odraditi svoj posao. Odradit ćemo svoje i čekati. Stvari nisu u našim rukama. Volim ovo. Volim ponovno biti ovdje. Završiti barem kao drugi, to volim. Prošle sezone nisam uživao, a borba za plasman u Ligu prvaka bila je teška. No Carabao kup je naš, a finale FA kupa na Wembleyju sljedeći tjedan najljepši je dan sezone i to obožavam', rekao je Guardiola.



Španjolski stručnjak posebno je istaknuo atmosferu unutar momčadi i način na koji njegovi igrači rade u završnici sezone.

'Vidite kako si igrači pomažu na svakom treningu i to je radost. Čast je biti ovdje. Volio bih da imamo 20 bodova prednosti, ali to nije slučaj kad igrate protiv nevjerojatne momčadi Arsenala', zaključio je Guardiola.

City tako nastavlja utrku za naslov i sada čeka rasplet Arsenalova gostovanja kod West Hama, utakmice koja bi mogla dodatno zakomplicirati borbu za vrh Premier lige.