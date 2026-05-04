Garcia je već nadmašio Gattusa: Brojke otkrivaju koliko je Hajduk napredovao

Splićani su time dodatno učvrstili drugo mjesto, iako oko njihova plasmana ni ranije nije bilo ozbiljne neizvjesnosti. Prednost nad prvim pratiteljem, upravo Varaždinom, sada iznosi velikih 17 bodova.

Posebno je zanimljiva usporedba s prošlom sezonom. Gonzalo Garcia i službeno je ostvario bolji bodovni učinak od svojeg prethodnika Gennara Gattusa. Talijan je prošle sezone Hajduk držao u borbi za naslov gotovo do samog kraja, ali Garcíjina momčad već sada ima više bodova nego što ih je Gattusov Hajduk skupio u cijeloj prošloj sezoni. A do kraja prvenstva ostala su još tri kola.

Više bodova, pobjeda, golova

Hajduk pod Garcijom trenutačno je na 64 boda, uz 19 pobjeda, sedam remija i sedam poraza. Gol-razlika iznosi 54-30.

Za usporedbu, Gattusov Hajduk prošlu je sezonu završio sa 63 boda, 17 pobjeda i gol-razlikom 49-34. Drugim riječima, García je već sada bolje plasiran, ima više bodova i pobjeda, njegova je momčad zabila više golova, a primila manje.

Do kraja sezone Hajduk još čeka derbi protiv Dinama, a potom utakmice s Lokomotivom i Vukovarom, u kojima će splitska momčad biti izraziti favorit. Sljedeći veliki Garcíjin cilj mogao bi biti dosezanje granice od 70 bodova. Za to će mu trebati dvije pobjede i jedan remi u preostala tri kola.

García u istoj fazi ima osam bodova više

Zanimljivo, Gattuso je u posljednja tri kola prošle sezone osvojio sedam bodova protiv Gorice, Rijeke i Šibenika. No u istoj fazi prvenstva u kojoj se García nalazi sada imao je 56 bodova - čak osam manje od aktualnog Hajdukova trenera.

Garcíjin Hajduk tako ulazi u završnicu sezone s boljim brojkama, većom stabilnošću i jasnim ciljem: Potvrditi sezonu koja je, barem prema statistici, već sada uspješnija od prošle.