'Kada bih poslušala svakoga, dobila bih 10.000 savjeta': Glumica otkriva zašto sluša samo rijetke

Nova komedija 'Mamini sinovi' brzo je pronašla put do publike željne smijeha i prepoznavanja svojih života na pozornici. Kroz niz duhovitih situacija i likova koji neodoljivo podsjećaju na naše obitelji, veze i male svakodnevne sudare, predstava priča o ljubavnim i obiteljskim odnosima na takav način da gledatelji izlaze iz dvorane s osmijehom koji se ne skida s lica. U središtu te priče je glumica i producentica Matea Elezović Brdar, koja u predstavi igra nekoliko likova, a iza sebe ima već niz kazališnih hitova nastalih u sklopu Hit teatra koji je pokrenula s ocem Matkom

S Mateom Elezović Brdar za tportal smo razgovarali o tome kada je osjetila da je predstava 'pogodila' publiku i zašto joj je njezin smijeh najveća nagrada, ali i kako danas balansira između kazališta, produkcije i obiteljskog života ispunjenog sinovima.

Kako biste nekome tko nikad nije čuo za 'Mamine sinove' u dvije-tri rečenice opisali o čemu predstava zapravo govori i što publika nosi sa sobom kad izađe iz dvorane? 'Mamini sinovi' su komedija koja kroz humor progovara o različitim obiteljskim i ljubavnim odnosima, a publika iz dvorane nosi najvrjedniji ukras na licu – osmijeh. Što vam najčešće kažu gledatelji nakon predstave i je li vam neki komentar ostao u posebnom sjećanju? Svaki gledatelj najčešće ima svoj najdraži lik ili svoju najdražu scenu koja ga iz nekog razloga podsjeća na privatni život. Svi su komentari uglavnom slični – prilaze nam ljudi koji su se dobro proveli i zabavili te nam zahvaljuju, a zahvalnost je uzajamna. Volimo svoju publiku.

Kazalište u procvatu 'Mamini sinovi' opisuju se kao nova hit predstava. U kojem trenutku ste shvatili da ste 'pogodili' publiku? S godinama sam stekla osjećaj za pojedine situacije i ne zanemarujem ga. Osim toga, vodim se s dvije stvari – prva je da za nešto što je vrijedno obično treba vremena i uložen trud. Drugo, uvažavam mišljenje samo nekoliko ljudi kojima vjerujem. Jer, primjerice, kada bih poslušala svakoga tko je pogledao predstavu, znači da bih dosad primila više od 10.000 savjeta ili mišljenja samo o ovoj predstavi. Ipak, svaki nam pljesak puno znači i uvijek je poticaj da nastavimo dalje. Hit teatar ste pokrenuli s ocem Matkom Elezovićem još 2012. godine; kada danas pogledate unazad, jeste li premašili svoja očekivanja i kao glumica i kao producentica? Nisam imala nikakva očekivanja, jednostavno smo krenuli bez razmišljanja. Tada mi je to bilo nešto usput uz druge poslove, a danas imamo publiku koja nas godinama prati. Kao glumica sam rasla kroz razne uloge, a kao producentica naučila koliko je važno imati kvalitetan tekst, dobre ljude oko sebe i jasnu viziju. Rekli ste da su 'ljudi željni predstava i umjetnosti'. Osjetite li nakon pandemije i svih kriza još veći vapaj publike za kazalištem i smijehom, osobito kada igrate komedije poput 'Udavača', 'Metode za brak' i sada 'Maminih sinova'? Apsolutno. Ljudi žele zajednički doživljaj, žele se nasmijati 'uživo'. Nakon svega, kazalište je postalo prostor bijega, ali i povezivanja, a komedija tu ima posebnu snagu. Kazalište je trenutačno u procvatu i nastavilo je točno tamo gdje je stalo prije pandemije. Raduje me to.

'Uvijek me privlače novi tekstovi i projekti' Izjavili ste da vam je najveća nagrada smijeh publike i nakon predstave – sjećate li se trenutka u kojem ste to najviše osjetili? Naravno, postoje gradovi koji dišu umjetnost i imaju posebnu pozitivnu energiju. Mogu ih nabrojati točno na prste jedne ruke i rado im se vraćam jer energija koju si uzajamno pružamo za mene je neprocjenjiva. Što vas trenutno, izvan ove predstave, najviše zaokuplja – neki novi tekst, nova uloga ili možda potpuno drugačiji kreativni izazov? Uvijek me privlače novi tekstovi i projekti, posebno oni koji donose svjež pogled na svakodnevne teme. Trenutačno u pauzama između predstava smišljam tekst za novu dječju predstavu i s koautoricom Ivanom Sertić završavam slikovnicu za djecu. Šira publika vas je upoznala i zavoljela kroz zapažene uloge u serijama. Koliko su vam upravo one otvorile vrata i promijenile put i što vam danas gluma pred kamerama znači u odnosu na rad na pozornici? Kazalište, film i serije su za glumca tri različita, ali jednako važna prostora izraza. Svaki traži drugačiju vještinu, a zajedno čine cjelovitog umjetnika.

Matea Elezović Izvor: Cropix / Autor: Niksa Stipanicev / CROPIX





