OTVORENO O PRIPREMAMA

Lelekice o tome što se događa iza kulisa u Beču: 'Normalno je da dođe do napetosti'

07.05.2026 u 11:36

Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL
Satav Lelek je trenutno u Beču, gdje se odvijaju finalne pripreme za Eurosong. Djevojke prolaze kroz intenzivan raspored proba koje se odvijaju više puta dnevno, a svaki segment nastupa mora biti usavršen do detalja. Takav ritam rada vrlo je iscrpljujuć zbog konstantnog ponavljanja koreografije, vokala i tehničkih postavki jer zahtijeva maksimalnu koncentraciju i fizičku izdržljivost

U tako zahtjevnom okruženju,kao što su pripreme za Eurosong, gdje se sve mora poklopiti savršeno, prisutnost napetosti gotovo je neizbježna. No, kako djevojke tvrde, naučile su kako se nositi s tim izazovima.

'U ovakvom tempu normalno je da dođe do kratkih napetosti, ali to ne traje dugo. Naučile smo brzo komunicirati i rješavati stvari bez zadržavanja. Znamo da smo ovisne jedna o drugoj na pozornici i to nas drži fokusiranima i nema prostora za dugotrajne nesuglasice jer bi to odmah utjecalo na izvedbu', otkrivaju Lelekice u dnevniku koji iz Beča pišu za Gloriju.

Nema sukoba

Do sada, priznale su, nisu imale nikakvih većih sukoba i, s obzirom na to koliko su prirasle srcu jedna drugoj, vjeruju da će tako i ostati. Navele su da se osjećaju spremnije nego ikada i nadaju se da će se to vidjeti na pozornici.

Podsjetimo, ovogodišnji Eurosong održava se 12., 14. i 16. svibnja, a hrvatske predstavnice nastupaju u prvoj polufinalnoj večeri, treće po redu.

Grupa Lelek Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL

DIRLJIVA POSVETA

