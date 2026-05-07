Lelekice o tome što se događa iza kulisa u Beču: 'Normalno je da dođe do napetosti'

U tako zahtjevnom okruženju,kao što su pripreme za Eurosong , gdje se sve mora poklopiti savršeno, prisutnost napetosti gotovo je neizbježna . No, kako djevojke tvrde, naučile su kako se nositi s tim izazovima .

'U ovakvom tempu normalno je da dođe do kratkih napetosti, ali to ne traje dugo. Naučile smo brzo komunicirati i rješavati stvari bez zadržavanja. Znamo da smo ovisne jedna o drugoj na pozornici i to nas drži fokusiranima i nema prostora za dugotrajne nesuglasice jer bi to odmah utjecalo na izvedbu', otkrivaju Lelekice u dnevniku koji iz Beča pišu za Gloriju .

Nema sukoba

Do sada, priznale su, nisu imale nikakvih većih sukoba i, s obzirom na to koliko su prirasle srcu jedna drugoj, vjeruju da će tako i ostati. Navele su da se osjećaju spremnije nego ikada i nadaju se da će se to vidjeti na pozornici.

Podsjetimo, ovogodišnji Eurosong održava se 12., 14. i 16. svibnja, a hrvatske predstavnice nastupaju u prvoj polufinalnoj večeri, treće po redu.