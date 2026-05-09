Doris Pinčić Guberović opet na Eurosongu: Otkriveno da će i ove godine čitati bodove iz Hrvatske

Drugu godinu zaredom, to će u ime Hrvatske učiniti omiljena televizijska voditeljica Doris Pinčić Guberović. Vijest o njezinom angažmanu službeno je potvrđena na društvenim mrežama ususret glazbenom spektaklu.

'Još je samo tjedan dana ostalo do velikog finala! A sada je vrijeme da otkrijemo i tko će ove godine obznaniti hrvatskih 'douze points' pred milijunima gledatelja diljem Europe! Čast da ove godine prenese glasove hrvatskog žirija na najvećoj pozornici pripast će Doris Pinčić Guberović', objavljeno je na službenim profilima Dore i HRT-a. Vijest je ubrzo na svojim profilima podijelila i sama voditeljica.

Očekivano, njezini brojni pratitelji s oduševljenjem su dočekali ovu objavu. U komentarima su joj nizali pohvale, a posebno su se istaknule poruke: 'Najbolja Doris' i 'Bravo Doris, ozbiljni angažmani'. Podsjetimo, Pinčić Guberović istu je ulogu obnašala i prošle godine.

Ovogodišnje, jubilarno izdanje Eurosonga održava se u Beču. Hrvatska predstavnica, grupa Lelek, sa svojom pjesmom 'Andromeda' nastupa u prvom polufinalu, koje je na rasporedu u utorak, 12. svibnja, pod rednim brojem tri. Drugo polufinale održat će se u četvrtak, 14. svibnja, dok će veliko finale, u kojem će Doris Pinčić Guberović čitati glasove, biti na rasporedu u subotu, 16. svibnja.