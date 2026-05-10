Rijedak uvid u privatni svijet Marilyn Monroe: Aukcija otkriva njezinu najranjiviju stranu

Desetljećima nakon smrti Marilyn Monroe javnost i dalje fascinira sve što je ostalo iza hollywoodske ikone, a nova aukcija to potvrđuje na najintimniji mogući način. Od nakita i odjeće do privatnih pisama, rukom pisanih bilješki i poezije, na dražbi će se uskoro naći predmeti koji otkrivaju njezin skriveni, ranjiviji svijet.

Riječ je o odjevnim predmetima iz glumičine garderobe, nakitu, pismima, rukom pisanim bilješkama, ⁠slikama i ⁠poeziji. 'Marilyn je jednostavno ikona', rekao je Brian Chanes, viši direktor za Hollywood i zabavu u aukcijskoj kući Heritage Auctions za vrijeme pregleda kolekcije u petak. 'Ljudi do danas vole ⁠i obožavaju Marilyn.'

Rođena kao Norma Jeane Mortenson u Los Angelesu 1926. Marilyn Monroe je postala poznata glumica, manekenka, pjevačica i seks simbol poznat po plavoj kosi i tijelu pješčanog sata. Umrla je 1962. godine. Heritage Auctions otvara javno nadmetanje za predmete iz ostavštine pjesnika Normana i Hedde Rosten, bliskih prijatelja i glumičinih osoba od povjerenja.

Prodaja, koja se održava 1. lipnja, poklopit će se će se sa stotom obljetnicom rođenja zvijezde, a čine je osobni predmeti iz razdoblja od 1955. do 1962. godine. 'Ovo je otkriće'

Među najupečatljivijim predmetima koji će se na dražbi ponuditi su dokumenti koji nikada dosad nisu javno viđeni, a koji bacaju svjetlo na unutarnji život Monroe. Dokumenti daju uvid u njezine romantične veze, strahove zbog izgubljene trudnoće i u njezina razmišljanja o smrtnosti.

'Ovo je zaista nešto posebno jer se ne radi o materijalu koji se kupovao i prodavao desetljećima. Ovo je otkriće', rekao je Chanes. Od nakita koji je Monroe nosila do umjetničkih djela koja je nekoć držala u rukama, kolekcija kupcima nudi intiman pristup njezinu unutarnjem svijetu. Aukcija uključuje i korespondenciju s bivšim suprugom, dramatičarom Arthurom Millerom, otkrivajući emocionalnu složenost njihova braka, kao i dosad neviđeno pismo Monroeina psihijatra u kojemu je opisao dan prije njezine smrti.