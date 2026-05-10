Ne ide joj loše kako mislite: Evo tko su četiri milijarderke koje kontroliraju život Meghan Markle

Iako se čini da joj karijera u Hollywoodu stoji na mjestu te da je okrenula leđa starom načinu života, Meghan Markle iza kulisa ima moćnu zaštitnu mrežu sastavljenu od četiri milijarderke. Njihov tajni plan i poslovno sponzorstvo usmjereni su prema ultimativnom cilju od kojeg strepi cijela kraljevska obitelj - dugo iščekivanoj autobiografiji koja bi mogla srušiti sve rekorde

Javnost posljednjih mjeseci percipira Meghan Markle kao slavnu osobu kojoj nedostaje pravih projekata. Njezin podcast je otkazan nakon samo jedne sezone, prva dokumentarna serija bračnog para propala je kod kritike, a nedavni izostanak s Met Gale dao je naslutiti da njezina popularnost u Americi nezaustavljivo pada. No, stvarnost daleko od crvenih tepiha kojima više ne šeta govori nešto sasvim drugo. Oko nje stoji pomno odabran krug utjecajnih žena koje kontroliraju njezine poteze, spajaju je s pravim ljudima, saniraju PR štetu i spremaju teren za projekte koji bi trebali iznova šokirati kraljevsku obitelj.

Klub četiri moćne zaštitnice Iako ne odlaze svaki vikend na kave i brunch, mreža moćnih žena oko Meghan Markle iznimno je kohezivna. Središte tog kruga čine četiri žene duboko ukorijenjene u vrh hollywoodske i medijske moći. Uz slavnu Oprah Winfrey, tu su Mellody Hobson, bivša predsjednica uprave Starbucksa, televizijska titanica i producentica Shonda Rhimes, najpoznatija po hitovima poput 'Uvoda u anatomiju' i 'Bridgertona', te utjecajna diplomatkinja Nicole Avant, supruga izvršnog direktora Netflixa Teda Sarandosa.

Kada je potrebno, ova imućna 'obitelj' pruža zaštitu i donosi ključne poslovne kontakte, osiguravajući da Meghan ostane relevantna. Oprah Winfrey ima ogroman utjecaj na to gdje će se princ Harry i Meghan pojaviti u javnosti. Tako ih je navodno upravo ona potaknula da dođu na luksuznu proslavu 70. rođendana Kris Jenner u vilu Jeffa Bezosa u Beverly Hillsu, kako bi se Meghan mogla družiti s vrhunskim igračima iz svijeta biznisa. S druge strane, mudro su izbjegli Bezosovo vjenčanje s Lauren Sánchez kako bi izbjegli medijski cirkus i optužbe da na tuđe svadbe dolaze samo radi skupljanja kontakata i fotografiranja. Oprah, koja s Meghan živi u susjedstvu u elitnom Montecitu, njezinoj djeci Archieju i Lilibet redovito šalje voće iz svog vrta te darove za blagdane.

Princ Harry i Meghan Markle Izvor: Profimedia / Autor: Jonathan Brady / PA Images / Profimedia



'Čišćenje' ugleda i borba za opstanak na Netflixu Veliki utjecaj na vojvotkinju ima i Mellody Hobson, inače supruga redatelja 'Ratova zvijezda' Georgea Lucasa, koja izbjegava medije, ali joj zato u četiri zida daje neprocjenjive poslovne savjete o autorskim pravima i dugoročnom upravljanju intelektualnim vlasništvom. S druge strane, producentica Shonda Rhimes i diplomatkinja Nicole Avant ključne su za očuvanje ugovora s Netflixom teškog sto milijuna dolara. Iako se nagađalo da je Avant okrenula leđa Meghan nakon propasti nekoliko projekata, izvori iz Netflixa tvrde potpuno suprotno, a upravo joj je Avant bila najveći oslonac u najtežim trenucima i glavni je operativac iza njezinih budućih poteza. Nedavno su čak javno snimljene kako se drže za ruke na privatnom okupljanju. Zahvaljujući tom utjecaju, Meghan nastavlja razvijati sadržaj za Netflix, pa tako navodno priprema igranu dramsku seriju. Pritom pažljivo usavršava svoje vještine izvršne produkcije. Želi naučiti zanat iza kamere s jasnim ciljem: više ne želi biti samo glavno lice na plakatu, već želi kontrolirati cijeli kreativni proces i sjediti u sobama za pisce.

Meghan Markle Izvor: Profimedia / Autor: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

