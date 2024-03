Davno prije Taylor Swift i Travisa Kelcea svijet je zaludio najpoznatiji estradno-sportski par

Ljubavna priča filmske zvijezde i međunarodnog seks-simbola Marilyn Monroe te jednog od najpoznatijih igrača bejzbola svih vremena Joea DiMaggija počela je 1952., nedugo nakon što se on umirovio. Dvije godine kasnije par se vjenčao u San Franciscu, no brak je potrajao tek devet mjeseci.

Unatoč svemu, njih su dvoje bili idealan prototip za procvat veza između megaslavne osobe i sportske senzacije, baš kao što je to danas slučaj s Taylor Swift i Travisom Kelceom . Vremena su se zasigurno promijenila, no utjecaj kakav imaju takve osobe, kao i trenutak kada se spoje, uvijek će fascinirati javnost.

Za razliku od nje, Monroe nikada nije odlazila na utakmice kada je igrao DiMaggio, niti je navijala za njega na stadionu. Jedini put kada ga je gledala u igri bilo je na dobrotvornoj utakmici umirovljenih legendi 1952. na stadionu Yankee. Tada je bila na turneji, no napravila je pauzu u New Yorku da bi prisustvovala utakmici.

Legenda bejzbola spomenut je i u hitu Simona & Garfunkela ‘Mrs. Robinson’, i to u stihovima ‘Where have you gone, Joe DiMaggio? A nation turns its lonely eyes to you.’

U to vrijeme Monroe je bila najpoznatija glumica svijeta i na vrhuncu svoje karijere, a i danas je poznat njezin portret koji je izradio Andy Warhol u svom tipičnom stilu. Riječ je o slici ‘Shot Sage Blue Marilyn’, koja je 2022. na aukciji Christie’sa prodana za više od 195 milijuna dolara, a 1995. bila je i na poštanskoj marki u Americi.

'Savršen spoj'

A sve je počelo kada je DiMaggio vidio fotografije koje je snimila s igračem Philadelphia Athleticsa, Gusom Zernialom. Nakon što je upitao Zerniala ‘zašto on nije dobio takvu priliku’, on ga je povezao s agentom slavne glumice, koji je zapravo sve namjestio te ih na kraju i spojio. Bili su, kažu, ‘savršen spoj’.