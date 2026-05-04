Razočaranje desetljeća: 'Vrag nosi Pradu 2' uništio je sve što smo voljeli kod Mirande

Nastavak kultnog filma 'Vrag nosi Pradu' napokon je stigao u kina, no prema oštroj kritici uglednog filmskog magazina Variety, najveće iznenađenje nije visoka moda, već potpuna i pomalo apsurdna karakterna transformacija zastrašujuće Mirande Priestly. Dok su obožavatelji očekivali povratak omiljene 'šefice iz pakla', novi film servira nam osjetljivu, gotovo srdačnu verziju nekad nemilosrdne urednice, ostavljajući kritičare s pitanjem: je li snimanje nastavka nakon 20 godina zapravo uništilo nasljeđe originala?

U nastavku filma 'Vrag nosi Pradu', urednica modnog časopisa 'Runway', Miranda Priestly (Meryl Streep), vladala je svojim carstvom sa zastrašujućom, nepokolebljivom hladnoćom. To što je njezin utjecaj u izdavačkom svijetu 20 godina kasnije oslabio, vjerno odražava okrutnu stvarnost današnjih tiskanih medija. No, kako ističe Varietyjev kritičar Daniel D'Addario, to što Miranda na svoje nedaće reagira gotovo simpatičnom ljubaznošću jasno pokazuje da je ovaj nastavak, u prevelikoj želji da ugodi obožavateljima, potpuno izgubio iz vida tko je njezina junakinja zapravo (bila).

Pad s modnog trona Uz pregršt kompliciranih i ne previše zanimljivih razloga, ambiciozna Andy (Anne Hathaway), sada uspješna istraživačka novinarka, davno udaljena od svojih asistentskih dana, vraća se u 'Runway' kao urednica feature članaka i ponovno se susreće s Mirandom. To svakako nije dobra vijest za moćnu šeficu, koja se isprva nonšalantno pretvara da se uopće ne sjeća Andy, prije nego što dobaci nekoliko prepoznatljivih zajedljivih opaski.

Kroz cijeli film kreatori pokušavaju rasparati svaki element prvog filma koji mogu. Meryl Streep gotovo cijelu svoju izvedbu bazira na onoj kratkoj, ali kultnoj sceni iz 2006., kada urednica priznaje svoju ranjivost otkrivajući detalje vlastitog razvoda. Ovaj put, Mirandine borbe unutar industrije koja propada preuveličane su do razine farse koja joj nimalo ne pristaje, piše Variety. Scena u kojoj Miranda pokušava sama objesiti svoj kaput, umjesto da ga jednostavno baci na asistenticu, izgleda kao da je ispala iz 'Saturday Night Live' skeča. Gubitak nedodirljive aure U jednoj sceni, zbog proračunskih rezova u 'Runwayu', Miranda je prisiljena letjeti ekonomskom klasom na Tjedan mode u Milano, i to na srednjem sjedalu. To nije zabavna scena snalaženja u nepoznatom, to je prikaz žene koja djeluje uplašeno i zbunjeno životom; toliko je smanjena da je izgubila onu aspiracijsku, beskompromisnu moć koja ju je činila tako privlačnom publici. Ne može li Miranda, koja živi u raskošnoj vili, jednostavno sama platiti prebacivanje u višu klasu? Što je najgore, Streep jedva da zvuči kao Miranda Priestly koje se sjećamo s poštovanjem i strahopoštovanjem.

Zanimljiv kontekst ovoj transformaciji daje i stvarna Anna Wintour, urednica američkog Voguea koja je bila glavna inspiracija za lik. Wintour se u međuvremenu sprijateljila s Meryl Streep, a čak ju je, kako je otkriveno u nedavnom zajedničkom intervjuu, zamolila da pročita scenarij za nastavak i kaže joj svoje mišljenje. Streep joj je tada odgovorila: 'Anna, mislim da će sve biti u redu.' Čini se da je Wintour svojim dugogodišnjim utjecajem uspjela 'omekšati' filmsku verziju sebe, osiguravši da više ne bude prikazana kao čudovište, već kao draga žena s nekoliko neobičnih navika.

