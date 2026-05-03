BEAU STARR

Preminuo legendarni glumac koji je obilježio 'Noć vještica' i kultne 'Dobre momke'

E. K.

03.05.2026 u 12:52

Beau Starr
Beau Starr Izvor: Profimedia / Autor: Warner Bros. / Christophel Collection / Profimedia
Bionic
Reading

Poznati američki glumac Beau Starr, najpoznatiji po ulogama u franšizi 'Noć vještica', Scorseseovim 'Dobrim momcima' i seriji 'Due South', preminuo je u 82. godini

Beau Starr, američki karakterni glumac čiju su karijeru obilježile brojne filmske i televizijske uloge, preminuo je 24. travnja u svom domu u Vancouveru. Imao je 81 godinu, a njegov brat, također glumac Mike Starr, potvrdio je za TMZ da je umro mirno, prirodnom smrću, prenosi Page Six.

vezane vijesti

Mike Starr opisao je brata kao 'vrlo jedinstvenu i posebnu' osobu te istaknuo da je Beau imao važnu ulogu u njegovu životu i odrastanju. Od njega se na društvenim mrežama oprostio i Christopher Serrone, koji je u filmu 'Dobri momci' glumio mladog Henryja Hilla.

Prepoznatljiv po ulozi šerifa u 'Noći vještica'

Široj publici Starr je ostao najpoznatiji kao šerif Ben Meeker u horor filmu 'Noć vještica 4: Povratak Michaela Myersa' iz 1988. godine. Ulogu je ponovio i godinu poslije u nastavku 'Noć vještica 5: Osveta Michaela Myersa', čime je postao dio jedne od najpoznatijih horor franšiza.

Zapaženu sporednu ulogu ostvario je i u kultnom mafijaškom filmu Martina Scorsesea 'Dobri momci' iz 1990., u kojem je glumio oca Henryja Hilla, lika kojeg je tumačio Ray Liotta. Među njegovim filmskim naslovima bili su i 'Brzina', 'Vrag u plavoj haljini', 'Cinderella Man', 'Fletch', 'Summer School' i 'Rođen 4. srpnja'.

Starr je karijeru počeo krajem sedamdesetih, a prvi veći televizijski angažman imao je u kanadskoj humorističnoj seriji 'Bizarre'. Tijekom desetljeća pojavljivao se u nizu popularnih serija, među kojima su 'Knight Rider', 'The A-Team', 'MacGyver', 'T.J. Hooker', 'Matlock', 'Moonlighting', 'NYPD Blue' i 'Murder, She Wrote'.

Jedna od njegovih najvažnijih televizijskih uloga bila je ona poručnika Hardinga Welsha u kanadskoj seriji 'Due South'. U toj je humoristično-kriminalističkoj seriji, koja je pratila neobično partnerstvo kanadskog policajca i čikaškog detektiva, Starr bio jedan od prepoznatljivih članova glumačke postave.

Prije glume bavio se profesionalnim sportom

Manje je poznato da je prije glumačke karijere Starr imao i sportsku epizodu. Rođen je 1. rujna 1944. u Queensu u New Yorku, a prije ulaska u filmsku i televizijsku industriju bavio se američkim nogometom. Kako pišu stranih mediji, bio je na trening rosteru New York Jetsa te je igrao i u Kanadskoj nogometnoj ligi.

Upravo je ta kombinacija snažne fizičke pojave, autoritativnog nastupa i glumačke neposrednosti obilježila velik dio njegovih uloga, osobito policajaca, očeva, šerifa i likova s jasnim, grubim rubom. Iako najčešće nije bio u prvom planu, Starr je pripadao onoj skupini karakternih glumaca čija se lica pamte iz velikih filmskih i televizijskih naslova.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NE MIRUJE

NE MIRUJE

Blanka Vlašić ponovno u akciji: Njezin novi izazov oduševio fanove
'Y.M.C.A.'

'Y.M.C.A.'

Pjesma koja prati Trumpove skupove opet je u fokusu zbog jedne njegove izjave
ŠOKANTAN SLUČAJ

ŠOKANTAN SLUČAJ

Nizozemske princeze bile su meta jezive prijetnje: Osumnjičeni imao sjekire

najpopularnije

Još vijesti