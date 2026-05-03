Preminuo legendarni glumac koji je obilježio 'Noć vještica' i kultne 'Dobre momke'

Beau Starr , američki karakterni glumac čiju su karijeru obilježile brojne filmske i televizijske uloge, preminuo je 24. travnja u svom domu u Vancouveru. Imao je 81 godinu, a njegov brat, također glumac Mike Starr, potvrdio je za TMZ da je umro mirno, prirodnom smrću, prenosi Page Six.

Široj publici Starr je ostao najpoznatiji kao šerif Ben Meeker u horor filmu 'Noć vještica 4: Povratak Michaela Myersa' iz 1988. godine. Ulogu je ponovio i godinu poslije u nastavku 'Noć vještica 5: Osveta Michaela Myersa', čime je postao dio jedne od najpoznatijih horor franšiza.

Mike Starr opisao je brata kao 'vrlo jedinstvenu i posebnu' osobu te istaknuo da je Beau imao važnu ulogu u njegovu životu i odrastanju. Od njega se na društvenim mrežama oprostio i Christopher Serrone , koji je u filmu 'Dobri momci' glumio mladog Henryja Hilla .

Zapaženu sporednu ulogu ostvario je i u kultnom mafijaškom filmu Martina Scorsesea 'Dobri momci' iz 1990., u kojem je glumio oca Henryja Hilla, lika kojeg je tumačio Ray Liotta. Među njegovim filmskim naslovima bili su i 'Brzina', 'Vrag u plavoj haljini', 'Cinderella Man', 'Fletch', 'Summer School' i 'Rođen 4. srpnja'.

Starr je karijeru počeo krajem sedamdesetih, a prvi veći televizijski angažman imao je u kanadskoj humorističnoj seriji 'Bizarre'. Tijekom desetljeća pojavljivao se u nizu popularnih serija, među kojima su 'Knight Rider', 'The A-Team', 'MacGyver', 'T.J. Hooker', 'Matlock', 'Moonlighting', 'NYPD Blue' i 'Murder, She Wrote'.

Jedna od njegovih najvažnijih televizijskih uloga bila je ona poručnika Hardinga Welsha u kanadskoj seriji 'Due South'. U toj je humoristično-kriminalističkoj seriji, koja je pratila neobično partnerstvo kanadskog policajca i čikaškog detektiva, Starr bio jedan od prepoznatljivih članova glumačke postave.

Prije glume bavio se profesionalnim sportom

Manje je poznato da je prije glumačke karijere Starr imao i sportsku epizodu. Rođen je 1. rujna 1944. u Queensu u New Yorku, a prije ulaska u filmsku i televizijsku industriju bavio se američkim nogometom. Kako pišu stranih mediji, bio je na trening rosteru New York Jetsa te je igrao i u Kanadskoj nogometnoj ligi.

Upravo je ta kombinacija snažne fizičke pojave, autoritativnog nastupa i glumačke neposrednosti obilježila velik dio njegovih uloga, osobito policajaca, očeva, šerifa i likova s jasnim, grubim rubom. Iako najčešće nije bio u prvom planu, Starr je pripadao onoj skupini karakternih glumaca čija se lica pamte iz velikih filmskih i televizijskih naslova.