NE MIRUJE

Nakon skoka u vis, Blanka Vlašić pronašla novi izazov

E. K.

03.05.2026 u 08:53

Blanka Vlašić
Blanka Vlašić Izvor: Cropix / Autor: Jakov Prkic
Proslavljena hrvatska atletičarka Blanka Vlašić i nakon završetka profesionalne karijere ostaje vezana uz sport, a sada je pokazala kojom se aktivnošću posebno zaokupila

Blanka Vlašić, jedna od najuspješnijih hrvatskih sportašica, na društvenim je mrežama podijelila novi sportski izazov kojem se posvetila nakon završetka karijere u skoku u vis.

Nekadašnja svjetska prvakinja i osvajačica olimpijskih medalja otkrila je da je sve više privlači trčanje, a objavom na Instagramu dala je naslutiti da je pronašla aktivnost koja joj donosi novu motivaciju.

Trčanje kao novi izazov

'Otkrila sam novu strast', napisala je Vlašić uz objavu u kojoj je pokazala rezultat svog treninga. Prema podacima koje je podijelila, istrčala je 13,01 kilometar za sat i 15 minuta.

Njezina objava brzo je privukla pažnju pratitelja, koji su joj u komentarima uputili brojne čestitke i riječi podrške. Među reakcijama se istaknuo i kratki komentar 'Bravo', koji dobro sažima ton poruka koje je dobila.

Iako je široj javnosti najpoznatija po velikim uspjesima u skoku u vis, Vlašić i nakon odlaska iz profesionalnog sporta pokazuje koliko joj je važan aktivan način života.

Inače, nedavno se Blanka javila porukom iz Indije gdje je sudjelovala kao međunarodna ambasadorica utrke TCS World 10K Bengaluru 2026.

Blanka Vlašić Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac / CROPIX

Objavila je video sa snažnom porukom u kojem je istaknula koliko je važno da djeca odrastaju uz sport.

'Svako dijete zaslužuje priliku odrasti igrajući sport koji voli jer vrijednosti koje nauče na terenu ostaju s njima cijeli život', napisala je uz snimku.

Njezina poruka naišla je na snažnu podršku pratitelja, a mnogi su se složili da sport djeci ne donosi samo fizičku aktivnost, nego i važne životne lekcije, poput discipline, zajedništva, upornosti i poštovanja.

Objava je privukla dodatnu pozornost jer je Blanka posljednjih tjedana u središtu interesa javnosti nakon vijesti o razvodu od belgijskog sportskog novinara Rubena Van Guchta, s kojim ima sina Monda. Van Gucht i njegova partnerica Charlotte Van Looy čekaju dijete, a ona je nedavno otkrila da im stiže djevojčica.

