Nakon skoka u vis, Blanka Vlašić pronašla novi izazov

Proslavljena hrvatska atletičarka Blanka Vlašić i nakon završetka profesionalne karijere ostaje vezana uz sport, a sada je pokazala kojom se aktivnošću posebno zaokupila

Blanka Vlašić, jedna od najuspješnijih hrvatskih sportašica, na društvenim je mrežama podijelila novi sportski izazov kojem se posvetila nakon završetka karijere u skoku u vis.

Nekadašnja svjetska prvakinja i osvajačica olimpijskih medalja otkrila je da je sve više privlači trčanje, a objavom na Instagramu dala je naslutiti da je pronašla aktivnost koja joj donosi novu motivaciju. Trčanje kao novi izazov 'Otkrila sam novu strast', napisala je Vlašić uz objavu u kojoj je pokazala rezultat svog treninga. Prema podacima koje je podijelila, istrčala je 13,01 kilometar za sat i 15 minuta.

Njezina objava brzo je privukla pažnju pratitelja, koji su joj u komentarima uputili brojne čestitke i riječi podrške. Među reakcijama se istaknuo i kratki komentar 'Bravo', koji dobro sažima ton poruka koje je dobila. Iako je široj javnosti najpoznatija po velikim uspjesima u skoku u vis, Vlašić i nakon odlaska iz profesionalnog sporta pokazuje koliko joj je važan aktivan način života. Inače, nedavno se Blanka javila porukom iz Indije gdje je sudjelovala kao međunarodna ambasadorica utrke TCS World 10K Bengaluru 2026.

Blanka Vlašić





