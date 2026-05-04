Zvijezde okreću leđa Met Gali zbog Jeffa Bezosa, nema Meryl Streep ni Zendaye

Ovogodišnja Met Gala suočava se s neobičnim bojkotom. Dio velikih zvijezda odlučio je preskočiti najvažniju modnu večer zbog sve veće uloge milijardera Jeffa Bezosa

Ovogodišnje izdanje prestižnog događaja u New Yorku izazvalo je val kritika u modnoj i javnoj sferi. U fokusu je sponzorstvo i suorganizacija Bezosa i njegove supruge Lauren Sánchez, što mnogi vide kao simbol pretjerane komercijalizacije događaja.

Među onima koji će izostati su neka od najprepoznatljivijih imena modne i filmske scene. Dio njih navodno se ne slaže s novim smjerom događaja, dok drugi izostanak opravdavaju poslovnim obvezama ili zasićenjem. Ipak, u pozadini se sve češće spominje nezadovoljstvo činjenicom da je gala večer, nekoć simbol prestiža i kreativnosti, postala platforma za demonstraciju financijske moći. Cijena ulaznica doseže i do 100.000 dolara, što dodatno potiče kritike o elitizmu.

Met Gala 2025. Izvor: Profimedia / Autor: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia







Među najistaknutijim izostancima je Meryl Streep, čija je odluka da ne prisustvuje izazvala podizanje obrva i u Hollywoodu i u modnom svijetu. Njezin izostanak djeluje posebno znakovito s obzirom na tajming – gala se održava svega nekoliko dana nakon izlaska filma 'Vrag nosi Pradu 2', u kojem ponovno tumači svoju ulogu nemilosrdne Miranda Priestly, za koju se široko vjeruje da je inspirirana dugogodišnjom čelnicom Met Gale, Annom Wintour.

Meryl Streep Izvor: Profimedia / Autor: Ulices Ramales / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Njezine kćeri, Grace Gummer i Mamie Gummer, i dalje se očekuju na događaju, kao i njezini kolege Emily Blunt i Stanley Tucci. S ovogodišnjeg popisa uzvanika izostaje i Zendaya, stalna gošća Met Gale koja je sedam godina zaredom oduševljavala na crvenom tepihu. Prema dostupnim informacijama, glumica je odlučila preskočiti večer nakon intenzivnog razdoblja rada na promociji nadolazećih projekata.

Zendaya Izvor: Profimedia / Autor: MBS/MEGA / The Mega Agency / Profimedia





U međuvremenu se nastavljaju nagađanja oko Lady Gage, čiji dolazak još nije potvrđen. Pop-ikona, poznata po nekim od najupečatljivijih trenutaka u povijesti Met Gale, mogla bi biti među onima koji se ove godine tiho povlače. Unatoč sve glasnijim spekulacijama, Anna Wintour nastojala je ublažiti kontroverze te je javno pohvalila Lauren Sanchez Bezos i njezin doprinos događaju. 'Rekla je: 'Mislim da će Lauren biti iznimno vrijedno pojačanje za muzej i sam događaj. Vrlo sam zahvalna na njezinoj nevjerojatnoj velikodušnosti… oduševljeni smo što je dio ove večeri.''

Anna Wintour i Bee Shaffer Izvor: Profimedia / Autor: - / INSTAR Images / Profimedia

